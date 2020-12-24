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Погода на Новий Рік 2021: прогноз синоптиків на 1 січня
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Чи буде сніг 31 грудня 2020 та 1 січня 2021 року розповіли синоптик Наталка Діденко та очільник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.
В Україні на період святкування Нового року прогнозується тепла та малосніжна погода, тому на серйозні снігопади очікувати не варто.
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За словами синоптик Наталки Діденко, 1 січня святкова атмосфера втримається без снігу. Хоч в останній тиждень грудня 2020 й будуть опади, але лише у вигляді дощів. А снігопади у кількох областях завершаться до Нового року, на заміну їм прийде потепління.
Такий же прогноз дав глава відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик. Він розповів, що у новорічну ніч 2021 в країні не очікується морозів, хоч і можливий дощ та мокрий сніг.
З 26 по 31 грудня Україна знову опиниться у зоні підвищеного тиску та температура знизиться на 3-5 градусів, тому вдень позначки термометрів затримаються на рівні близько нуля, а вночі до -5.
"У новорічну ніч будуть невеликі опади: дощ, мокрий сніг. На Новий рік від'ємних температур не очікуємо. Типова погода попередніх років", – зазначив Білик.
Погодні прикмети на Новий рік:
- Якщо новорічна ніч дуже зоряна, то варто очікувати на вдалий врожай ягід;
- Якщо у ніч на Новий рік суворий мороз та незначний снігопад, то буде хороший врожай хліба;
- Якщо 1 січня на деревах видно іній, то рік буде вдалим та успішним;
- Якщо інею на деревах вранці 1 січня не видно, то попереду буде дуже активний рік;
- Якщо похмура погода у перший день року, то така затримається аж до весни;
- Якщо 1 січня холодно та морозно, то у липні буде дуже спекотно та сухо.
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