Погода 7 листопада в Україні: похолодання та дощі

7 листопада холодний атмосферний фронт визначатиме погоду у кількох областях країни. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте у нашій статті.

7 листопада, у четвер, в країні поступово почне знижуватись температура повітря, а на заході та півночі пройдуть періодичні дощі. Середня температура вдень у цих областях втримається на рівні +9+14. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Проте на Півдні, Сході та у більшості центральних областей ще побуде квітневе диво: сухо та +15+22 градуси. Вітер нарешті вгамується, напрямок – з північного сходу та сходу. У Києві 7-го листопада дощі весь час грозитимуться піти, можуть і піти, особливо ввечері. Проте прояснень також вистачатиме. У столиці похолодає: впродовж дня максимальна температура повітря коливатиметься навколо +10 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 7 листопада у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +11+13

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +11+13

Рівне +11+13

Луцьк +10+12

Вінниця +11+13

Хмельницький +11+13

Житомир +10+12

Чернігів +11+13

Черкаси +10+12

Миколаїв +17+19

Одеса +17+19

Херсон +18+20

Полтава +13+15

Суми +11+13

Харків +15+17

Дніпро +17+19

Запоріжжя +17+19

Донецьк +16+18

Луганськ +17+19

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