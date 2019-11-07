Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Шахтар СидорЕнки-СидОренки

Погода 7 листопада в Україні: похолодання та дощі

  • 49
Прогноз погоди сьогодні - фото 1
Прогноз погоди сьогодні

7 листопада холодний атмосферний фронт визначатиме погоду у кількох областях країни. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте у нашій статті.

7 листопада, у четвер, в країні поступово почне знижуватись температура повітря, а на заході та півночі пройдуть періодичні дощі. Середня температура вдень у цих областях втримається на рівні +9+14. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Проте на Півдні, Сході та у більшості центральних областей ще побуде квітневе диво: сухо та +15+22 градуси. Вітер нарешті вгамується, напрямок з північного сходу та сходу. У Києві 7-го листопада дощі весь час грозитимуться піти, можуть і піти, особливо ввечері. Проте прояснень також вистачатиме. У столиці похолодає: впродовж дня максимальна температура повітря коливатиметься навколо +10 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 7 листопада у містах України:

Погода 7 листопада в Україні: похолодання та дощі - фото 366449
  • Ужгород +12+14
  • Львів +11+13
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +11+13
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +11+13
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +10+12
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +10+12
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +17+19
  • Херсон +18+20
  • Полтава +13+15
  • Суми +11+13
  • Харків +15+17
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +17+19

Читайте також: Синоптики попередили українських водіїв про негоду

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі прем'єри жовтня: нові українські пісні, які варті вашої уваги
  • 01 листопада, 18:00
  • 1912
Гроші на вітер: найбільш суперечливі смартфони 2019 року
  • 04 листопада, 12:15
  • 2270
У Берлін їдуть за емоціями: що дивитися у столиці Німеччини і як не збанкрутувати у метро
  • 05 листопада, 14:00
  • 162
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна