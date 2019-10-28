Погода 28 жовтня в Україні: похолодання і дощі

28 жовтня в Україну прийде перша хвиля похолодання, а в кількох областях очікуються дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 28 жовтня, у понеділок, в країні відчутно знизиться температура повітря до + 11+13. Найтепліша погода втримається на півдні та сході – до +14+17. До того ж, західні області накриють опади у вигляді дощів.

У Києві 28 жовтня прогнозуються хмарна погода до +11+13 вдень, без істотних опадів.

Прогноз погоди на 28 жовтня у містах України:

Ужгород +13+15

Львів +11+13

Чернівці +11+13

Івано-Франківськ +11+13

Тернопіль +11+13

Рівне +10+12

Луцьк +10+12

Вінниця +14+16

Хмельницький +11+13

Житомир +11+13

Чернігів +11+13

Черкаси +13+15

Миколаїв +15+17

Одеса +14+16

Херсон +14+16

Полтава +13+15

Суми +11+13

Харків +14+16

Дніпро +14+16

Запоріжжя +14+16

Донецьк +15+17

Луганськ +15+17

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