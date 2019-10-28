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Погода 28 жовтня в Україні: похолодання і дощі

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

28 жовтня в Україну прийде перша хвиля похолодання, а в кількох областях очікуються дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 28 жовтня, у понеділок, в країні відчутно знизиться температура повітря до + 11+13. Найтепліша погода втримається на півдні та сході – до +14+17. До того ж, західні області накриють опади у вигляді дощів.

У Києві 28 жовтня прогнозуються хмарна погода до +11+13 вдень, без істотних опадів.

Прогноз погоди на 28 жовтня у містах України:

Погода 28 жовтня в Україні: похолодання і дощі - фото 364138
  • Ужгород +13+15
  • Львів +11+13
  • Чернівці +11+13
  • Івано-Франківськ +11+13
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +10+12
  • Луцьк +10+12
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +11+13
  • Житомир +11+13
  • Чернігів +11+13
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +15+17
  • Одеса +14+16
  • Херсон +14+16
  • Полтава +13+15
  • Суми +11+13
  • Харків +14+16
  • Дніпро +14+16
  • Запоріжжя +14+16
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +15+17

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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