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Погані думки: названі вагомі причини відвідати психолога

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Психологія / psychologies

Дослідження показують, що робота з психологом ефективно допомагає людям справлятися з психічними розладами. Але якщо вам потрібні додаткові аргументи, ми розповімо, у яких випадках треба йти до психолога.

Терапія неймовірно корисний інструмент, який допомагає розв'язувати найрізноманітніші проблеми від тривоги до безсоння, від труднощів у стосунках до психологічної травми.

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Основні проблеми, з якими звертаються до психолога:

  • Перепади настрою;
  • Великі зміни в житті;
  • Погані думки;
  • Байдужість до речей, які раніше приносили радість;
  • Почуття ізоляції і самотності;
  • Щоб впоратися з проблемами в житті, потрібен алкоголь, таблетки або наркотики;
  • Підозра, що у вас є серйозне психічне захворювання;
  • Відчуття втрати контролю;
  • Труднощі у стосунках;
  • Порушення сну;
  • З'явилося відчуття, що потрібно з кимось поговорити.

Чи варто йти до сімейного психолога?

Щоб отримати гарну консультацію у психолога, важливо знайти компетентну людину і не потрапити на шарлатана, який не тільки витягне з вас гроші, але і нашкодить. Якщо ви зібралися до сімейного психолога, для початку почитайте відгуки про нього. Завдання грамотного фахівця – допомогти клієнту, поважаючи його систему цінностей, індивідуальні особливості і здатність до самостійних рішень.

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Психолог

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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