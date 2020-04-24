Погані думки: названі вагомі причини відвідати психолога

Дослідження показують, що робота з психологом ефективно допомагає людям справлятися з психічними розладами. Але якщо вам потрібні додаткові аргументи, ми розповімо, у яких випадках треба йти до психолога.

Терапія – неймовірно корисний інструмент, який допомагає розв'язувати найрізноманітніші проблеми – від тривоги до безсоння, від труднощів у стосунках до психологічної травми.

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Основні проблеми, з якими звертаються до психолога:

Перепади настрою;

Великі зміни в житті;

Погані думки;

Байдужість до речей, які раніше приносили радість;

Почуття ізоляції і самотності;

Щоб впоратися з проблемами в житті, потрібен алкоголь, таблетки або наркотики;

Підозра, що у вас є серйозне психічне захворювання;

Відчуття втрати контролю;

Труднощі у стосунках;

Порушення сну;

З'явилося відчуття, що потрібно з кимось поговорити.

Чи варто йти до сімейного психолога?

Щоб отримати гарну консультацію у психолога, важливо знайти компетентну людину і не потрапити на шарлатана, який не тільки витягне з вас гроші, але і нашкодить. Якщо ви зібралися до сімейного психолога, для початку почитайте відгуки про нього. Завдання грамотного фахівця – допомогти клієнту, поважаючи його систему цінностей, індивідуальні особливості і здатність до самостійних рішень.

Психолог

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