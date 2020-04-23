Як темперамент у дитинстві впливає на доросле життя

Американські вчені вирішили з'ясувати, як темперамент дитини впливає на її подальше життя. Фахівцям вдалося простежити за розвитком дітей протягом двох десятиліть.

Перші спостереження за поведінкою 165 дітей були проведені у віці 14 місяців. Зокрема, оцінювалася реакція немовлят на появу незнайомих предметів і людей. У віці 15 років учасники дослідження були знову запрошені в лабораторію, щоб пройти ряд тестів на концентрацію уваги.

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Насправді метою вчених було визначити, наскільки добровольці чутливі до своїх помилок. Це можливо оцінити за електричною активністю мозку в процесі вирішення завдань. Наступного разу вчені зустрілися з добровольцями, коли їм виповнилося 26 років. У цьому віці були отримані дані про психічний стан, соціальній взаємодії, результати навчання та працевлаштування.

Дослідники виявили, що темперамент, який проявився у дитини вже в дитинстві, є основою розвитку особистості в більш пізньому віці. Якщо в 14 місяців для дитини було властиво обережне поводження, боязнь незнайомих речей, людей і ситуацій, то в підлітковому віці вона більш гостро реагувала на допущені помилки. У дорослому житті така людина, як правило, ставала інтровертом, відрізнялася стриманістю, частіше страждала від тривоги і депресії. Однак це не впливало на отримання освіти і працевлаштування.

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