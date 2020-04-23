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Як темперамент у дитинстві впливає на доросле життя

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Малюк - фото 1
Малюк / eurekalert

Американські вчені вирішили з'ясувати, як темперамент дитини впливає на її подальше життя. Фахівцям вдалося простежити за розвитком дітей протягом двох десятиліть.

Перші спостереження за поведінкою 165 дітей були проведені у віці 14 місяців. Зокрема, оцінювалася реакція немовлят на появу незнайомих предметів і людей. У віці 15 років учасники дослідження були знову запрошені в лабораторію, щоб пройти ряд тестів на концентрацію уваги.

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Насправді метою вчених було визначити, наскільки добровольці чутливі до своїх помилок. Це можливо оцінити за електричною активністю мозку в процесі вирішення завдань. Наступного разу вчені зустрілися з добровольцями, коли їм виповнилося 26 років. У цьому віці були отримані дані про психічний стан, соціальній взаємодії, результати навчання та працевлаштування.

Дослідники виявили, що темперамент, який проявився у дитини вже в дитинстві, є основою розвитку особистості в більш пізньому віці. Якщо в 14 місяців для дитини було властиво обережне поводження, боязнь незнайомих речей, людей і ситуацій, то в підлітковому віці вона більш гостро реагувала на допущені помилки. У дорослому житті така людина, як правило, ставала інтровертом, відрізнялася стриманістю, частіше страждала від тривоги і депресії. Однак це не впливало на отримання освіти і працевлаштування.

Як темперамент у дитинстві впливає на доросле життя - фото 399773

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Джерело: eurekalert
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