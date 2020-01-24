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Подруга Бонда: Демі Роуз вразила гарячим фото в бікіні

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Демі Роуз показала розкішну фігуру - фото 1
Демі Роуз показала розкішну фігуру / instagram.com/demirosemawby

Популярна plus-size модель Демі Роуз здатна підкорювати серця не лише чарівним личком, а й розкішною фігурою. А встояти перед знімками дівчини у купальниках майже неможливо!

25-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз є доволі нетиповою моделлю, адже вона її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Тому не дивно, що за англійською версією Кім Кардашян стежать понад 11 мільйонів підписників в соцмережі Instagram.

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Нещодавно дівчина вирішила нагадати, що на її сторінці завжди спекотна пора року, тому поділилась свіжим фото в червоному купальнику. Складно не помітити ефектні форми моделі, які не викликають підозр у фотошопі.

"Хтось бачив Містера Бонда? Запитую для подруги", – грайливо відзначила Демі у коментарі. А прихильники вже назвали її однією із найгарячіших можливих подруг агента 007.

instagram.com/demirosemawby - фото 381870
instagram.com/demirosemawby

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Джерело: Раді МАКСИМУМ
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