Подарунок до дня народження: Тимощука позбавили звання "Почесного громадянина Луцька"

Анатолій Тимощук більше не почесний громадянин Луцька

30 березня футболіст Анатолій Тимощук відзначає день народження. У Луцьку вирішили зробити йому подарунок з цієї нагоди – позбавити звання "Почесного громадянина міста".

Про це розповіли на офіційній сторінці Луцької міської ради у фейсбуці.

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Відомо, що депутати Луцької міської ради позбавили звання "Почесного громадянина міста Луцька" Анатолія Тимощука. За відповідне рішення свій голос віддали 35 народних обранців.

У час, коли Україна потерпає від військової агресії Росії, Анатолій Тимощук не зробив жодної публічної заяви із цього приводу та не зупинив свою співпрацю з футбольним клубом країни-агресора, – йдеться у повідомленні.

Тож, наголошують у Луцькій міській раді, Тимощук продовжує працювати на окупантів і дискредитувати високе звання "Почесного громадянина міста".

Раніше стало відомо, що Анатолія Тимощука позбавили усіх державних нагород. Відповідне рішення ухвалили в Українській асоціації футболу. Таким чином прагнуть провчити футболіста-зрадника, який не лише живе та працює у Росії, а й замовчує війну проти України.

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