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війна

Футболіста-зрадника Анатолія Тимощука позбавлять усіх державних нагород

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Тимощук - фото 1
Тимощук / uaf

В Українській асоціації футболу вирішили, що треба зробити із колишнім капітаном збірної України Анатолієм Тимощуком. Ексгравця покарають за його позицію щодо розв'язаної Росією війни в Україні.

З відповідними пропозиціями виступив комітет з етики та чесної гри УАФ.

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42-річний українець завзято зберігав мовчання, хоча до нього неодноразово зверталися багато українських футболістів, зокрема Руслан Малиновський та Євген Левченко. У результаті в ситуацію втрутився комітет з етики та чесної гри УАФ, який запропонував КДК застосувати санкції проти Тимощука.

Зокрема йдеться про:

Визнати Тимощука Анатолія Олександровича, 30.03.1979, який порушив п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ (утримуватися від дій, які можуть завдати УАФ та футболу загалом моральної та матеріальної шкоди)

Доручити секретареві Комітету з етики та чесної гри УАФ звернутися до КДК УАФ з такими пропозиціями:

  • позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ
  • доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань
  • позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубка України, Суперкубка України
  • виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ
Тимощука позбавлять усіх державних нагород - фото 500277
Тимощука позбавлять усіх державних нагород

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