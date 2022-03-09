Футболіста-зрадника Анатолія Тимощука позбавлять усіх державних нагород

В Українській асоціації футболу вирішили, що треба зробити із колишнім капітаном збірної України Анатолієм Тимощуком. Ексгравця покарають за його позицію щодо розв'язаної Росією війни в Україні.

З відповідними пропозиціями виступив комітет з етики та чесної гри УАФ.

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42-річний українець завзято зберігав мовчання, хоча до нього неодноразово зверталися багато українських футболістів, зокрема Руслан Малиновський та Євген Левченко. У результаті в ситуацію втрутився комітет з етики та чесної гри УАФ, який запропонував КДК застосувати санкції проти Тимощука.

Зокрема йдеться про:

Визнати Тимощука Анатолія Олександровича, 30.03.1979, який порушив п. 1.4. ч. 1 ст. 4 Кодексу етики та чесної гри УАФ (утримуватися від дій, які можуть завдати УАФ та футболу загалом моральної та матеріальної шкоди)

Доручити секретареві Комітету з етики та чесної гри УАФ звернутися до КДК УАФ з такими пропозиціями:

позбавити Тимощука А. О. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ

доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука А. О. всіх державних нагород та почесних звань

позбавити Тимощука А. О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубка України, Суперкубка України

виключити Тимощука А. О. з офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ

Тимощука позбавлять усіх державних нагород

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