Для мене більш нема Росії: тренер української збірної з футболу зняв зворушливе звернення

Тренер збірної України з футболу Олександр Петраков зняв зворушливе звернення. У ньому він подякував кожному, хто захищає зараз нашу країну, а також відрікся від Росії.

Олександр Петраков зізнався, що йому зателефонував син і сказав, що в Україні почалася війна. І відтоді він кардинально змінив своє ставлення як до Росії, так і до її населення.

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Тренер збірної наголосив, що для нього більше немає ані Росії, ані росіян. І друзів, які мешкають у країні-агресорці, у нього більше немає.

Це на століття. Знаю, що ані мій син, ані мій внук не будуть нічого мати з росіянами спільного. Це на віки. Ніякого прощення їм бути не може, – підкреслив він.

Олександр Петраков переконаний, що усі ми станемо на 100, якщо не на 200 відсотків сильнішими. А сам він проситиме президента, щоб якомога більше воїнів прийшло дивитися гру українських футболістів. Щоб усі могли аплодувати бійцям стоячи.

Дивіться відеозвернення Олександра Петракова:

"Ми пишаємося нашими хлопцями. Хлопці, ви робите таку справу. Я тренер з футболу національної збірної готовий стати перед вами на коліна і сказати від усіх нас "Дякую", від усіх наших футболістів. Хай береже вас Бог! Слава Україні!", – сказав він.

Під час свого звернення Олександр Петраков не стримував емоцій. Видно було, наскільки сильно йому болить те, що відбувається в Україні. Ми тут самі ледве стримуємося та плачемо разом з ним.

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