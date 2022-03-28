"Віддав би людям": український футболіст Миколенко розповів, що зробив би з Путіним

Захисник англійського Евертона і збірної України Віталій Миколенко поділився своєю думкою про президента країни-агресора Путіна.

Ексгравець Динамо заявив, що якби він десь зустрівся з Путіним, то передав би його людям, які втратили своїх близьких в результаті військового вторгнення російських окупантів.

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"Якби я опинився перед Путіним, я б, мабуть, його взяв і віддав би людям, у яких забрали сім'ї, дітей та батьків. Віддав би цього виродка, вони точно розібралися б, що з ним зробити. Вони б зімпровізували 100%", – сказав Миколенко у програмі ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, що українці вже 33-й день мужньо захищають свою Батьківщину від вторгнення російських окупантів.

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