Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

У Pocophone F1 виявлені функції, про які не було інформації

  • 16
Poco F1 отримав кілька прихованих можливостей - фото 1
Poco F1 отримав кілька прихованих можливостей / XDA Developers

Представлений у серпні Pocophone F1 завдяки потужній начинці та доступному ціннику став справжнім хітом.

Як з'ясувалося, виробник розповів не про всі можливості та особливості апарату. В рамках рекламної кампанії на індійському ринку бренд Poco розкрив раніше неоголошені факти про найбільш доступний смартфон з процесором Snapdragon 845.

І ще: Користувачі Xiaomi Pocophone F1 зіткнулися з несподіваною проблемою

У Pocophone F1 виробникові довелося на дечому заощадити, щоб домогтися низької вартості. Тому в смартфоні немає повноцінного захисту від води. Однак, апарат отримав спеціальне нанопокриття від компанії P2i, що захищає його від бризок. Подібне рішення можна було зустріти в пристроях Motorola.

Poco F1 отримала захист від бризок - фото 275717
Poco F1 отримала захист від бризок

Смартфон оснастили акумулятором на 4000 мАг, а також швидкою зарядкою. Відповідно до опису Pocophone F1 на офіційному сайті, в новинці використовується технологія Qualcomm Quick Charge 3.0, але виробник заявив, що в реальності апарат підтримує більш швидкий стандарт Quick Charge 4.0. Щоправда, комплектний зарядний пристрій має сертифікацію Quick Charge 3.0.

Poco F1 отримала Quick Charge 4.0 - фото 275716
Poco F1 отримала Quick Charge 4.0

За словами Яни Мані, глави відділу продуктів Pocophone, основний мультимедійний динамік F1 включає пару інтелектуальних підсилювачів потужності для більшої гучності – ця особливість також раніше не афішувалася.

Читайте також: Xiaomi Redmi Note 5 Pro пройшов знамениті випробування на міцність

Джерело: androidheadlines
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, 11 вересня
  • 262
Нові iPhone XS, iPhone XR і iPhone XS Max від Apple: характеристики
  • 20:43, 12 вересня
  • 292
Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 9:57, 10 вересня
  • 689
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології