У Pocophone F1 виявлені функції, про які не було інформації

Представлений у серпні Pocophone F1 завдяки потужній начинці та доступному ціннику став справжнім хітом.

Як з'ясувалося, виробник розповів не про всі можливості та особливості апарату. В рамках рекламної кампанії на індійському ринку бренд Poco розкрив раніше неоголошені факти про найбільш доступний смартфон з процесором Snapdragon 845.

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У Pocophone F1 виробникові довелося на дечому заощадити, щоб домогтися низької вартості. Тому в смартфоні немає повноцінного захисту від води. Однак, апарат отримав спеціальне нанопокриття від компанії P2i, що захищає його від бризок. Подібне рішення можна було зустріти в пристроях Motorola.

Poco F1 отримала захист від бризок

Смартфон оснастили акумулятором на 4000 мАг, а також швидкою зарядкою. Відповідно до опису Pocophone F1 на офіційному сайті, в новинці використовується технологія Qualcomm Quick Charge 3.0, але виробник заявив, що в реальності апарат підтримує більш швидкий стандарт Quick Charge 4.0. Щоправда, комплектний зарядний пристрій має сертифікацію Quick Charge 3.0.

Poco F1 отримала Quick Charge 4.0

За словами Яни Мані, глави відділу продуктів Pocophone, основний мультимедійний динамік F1 включає пару інтелектуальних підсилювачів потужності для більшої гучності – ця особливість також раніше не афішувалася.

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