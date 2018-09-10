Xiaomi Redmi Note 5 Pro пройшов знамениті випробування на міцність

Автор Youtube-каналу JerryRigEverything Зак Нільсон постійно дряпає, гне та нагріває різні гаджети, перевіряючи їх на міцність.

Його "піддослідними" стають не тільки нові флагмани, а й інші популярні апарати. Цього разу в руках техноблогера виявився смартфон Xiaomi Redmi Note 5 Pro в алюмінієвому корпусі з дисплеєм діагоналлю 5,9 дюйма, подвійною камерою і дактилоскопічним сканером на задній панелі.

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Дисплей смартфона показав досить високу стійкість до подряпин і успішно витримав випробування вогнем, швидко відновившись після 10-секундного нагрівання запальничкою. Добре себе проявило і захисне скло селфі-камери, на якому канцелярський ніж не зміг залишити помітних слідів. Аналогічним чином себе показав і модуль основної камери: серйозно пошкодити Нільсону вдалося лише світлодіодний спалах між об'єктивами.

Дактилоскопічний сканер Redmi Note 5 Pro, отримавши глибокі подряпини, почав видавати повідомлення про забруднення, і не зміг коректно працювати. Втім, в реальному житті такі пошкодження малоймовірні.

Металевий корпус доволі легко отримав косметичні ушкодження гострим предметом, але на працездатності пристрою це ніяк не позначилося. Потім блогер випробував смартфон на міцність, ретельно зігнувши гаджет руками. Попри те, що корпус ґрунтовно деформувався, а кріплення дисплейного модуля зламалося в декількох місцях, смартфон залишився в робочому стані, а екран продовжив працювати.

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