Користувачі Xiaomi Pocophone F1 зіткнулися з несподіваною проблемою

Xiaomi Pocophone F1 ще до релізу привернув до себе увагу тим, що став найдешевшим апаратом з процесором Snapdragon 845. Але незабаром після покупки деякі користувачі стали звертати увагу на інші особливості новинки – і як виявилося, вже не такі приємні.

У гілці форуму XDA-Developers, присвяченій пристрою, деякі користувачі почали викладати фотографії Pocophone F1, на яких видно засвіти по краях дисплеїв смартфонів. Один з власників пристрою розповів, що магазин, в якому він придбав Pocophone, спочатку відмовився замінити бракований гаджет, хоча сервісний фахівець підтвердив наявність проблеми. Проте, після численних звернень, повернення все-таки здійснили.

І ще: Смартфон Xiaomi Pocophone F1 установив рекорд з продажу

Білі плями по краях екрану смартфона з'являються через нерівномірне підсвічування, тому усунути їх самостійно користувачі не в змозі. Як правило, брак добре помітний, якщо поставити на телефон тему з темним тлом – так засвіти, якщо вони є, будуть видні найкраще. Для виявлення несправності добре підходять і різні тести дисплея.

Проблеми з дисплеєм Xiaomi Pocophone F1

З технічної точки зору проблема засвічення не належить до розряду критичних. Згодом вона не посилюється і на роботу пристрою ніяк не впливає, лише час від часу приносить дискомфорт власникам.

Проблеми з дисплеєм Xiaomi Pocophone F1

Виробник поки ніяк не коментує проблему, але є ймовірність, що браковані екземпляри з першої партії відкличуть або замінять на нові.

Читайте також: Xiaomi Redmi Note 5 Pro пройшов знамениті випробування на міцність