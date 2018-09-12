На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Користувачі Xiaomi Pocophone F1 зіткнулися з несподіваною проблемою
-
- 61
Xiaomi Pocophone F1 ще до релізу привернув до себе увагу тим, що став найдешевшим апаратом з процесором Snapdragon 845. Але незабаром після покупки деякі користувачі стали звертати увагу на інші особливості новинки – і як виявилося, вже не такі приємні.
У гілці форуму XDA-Developers, присвяченій пристрою, деякі користувачі почали викладати фотографії Pocophone F1, на яких видно засвіти по краях дисплеїв смартфонів. Один з власників пристрою розповів, що магазин, в якому він придбав Pocophone, спочатку відмовився замінити бракований гаджет, хоча сервісний фахівець підтвердив наявність проблеми. Проте, після численних звернень, повернення все-таки здійснили.
І ще: Смартфон Xiaomi Pocophone F1 установив рекорд з продажу
Білі плями по краях екрану смартфона з'являються через нерівномірне підсвічування, тому усунути їх самостійно користувачі не в змозі. Як правило, брак добре помітний, якщо поставити на телефон тему з темним тлом – так засвіти, якщо вони є, будуть видні найкраще. Для виявлення несправності добре підходять і різні тести дисплея.
З технічної точки зору проблема засвічення не належить до розряду критичних. Згодом вона не посилюється і на роботу пристрою ніяк не впливає, лише час від часу приносить дискомфорт власникам.
Виробник поки ніяк не коментує проблему, але є ймовірність, що браковані екземпляри з першої партії відкличуть або замінять на нові.
Читайте також: Xiaomi Redmi Note 5 Pro пройшов знамениті випробування на міцність
-
12:30Як зменшити ризики діабету: поради від медиків
-
11:54Ефектні паперові скульптури від Крістіни Кім: незвичайні фото
-
11:26Джаред Лето наживо виконав хіти 2018 року: ефектні відео
-
10:54Тумани та невеликий дощ: погода в Україні 13 вересня
-
10:22Модель XL 2 сезон 2 випуск: хто пройшов у шоу
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
09:52Озеро з кольоровим камінням підкорило мережу
-
09:24Розкішна Карлі Клосс показала ідеальні форми
-
08:52Рятувальники зробили важливе попередження для українців
-
08:31Неймовірні пейзажі світу від Піта Демарко: яскраві фото
-
07:56Користувачі Xiaomi Pocophone F1 зіткнулися з несподіваною проблемою
-
07:32У Китаї з'явився незвичайний дерев'яний дім: яскраві фото
-
07:14Від чого краще відмовитись на сніданок
- 11 вересня
-
21:50Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 14 серію
-
Українська музика літа 2018: найкращі нові пісні, які підкорили нас
-
21:22Як друзі впливають на нашу ефективність
-
20:54Відома дата продажу Xiaomi Mi Band 3 з NFC
-
20:22У Китаї знову стимулюватимуть народжуваність
-
20:00Приємна музика на будильник, яка збадьорить
-
19:52Сара Джессіка Паркер розкритикувала Секс і місто
-
19:20Aston Martin буде випускати електромобілі у Великобританії
-
18:53В Італії хочуть заборонити торгівлю в неділю
-
18:22Каньє Вест хоче викладати мистецтво студентам
-
17:52Через Шекспіра: в Ірані затримали співробітників театру
-
17:21Стало відомо, коли покажуть Xiaomi Mi 8 Youth
-
10:22Модель XL 2 сезон 2 випуск: хто пройшов у шоу
-
07:14Від чого краще відмовитись на сніданок
- 11 вересня
-
21:50Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 14 серію
-
20:00Приємна музика на будильник, яка збадьорить
-
15:24До України приїде робот Софія
-
12:00Як вибрати праску: потужність, паровий удар і покриття підошви
-
09:53У NASA показали шторм біля США: відео з космосу
-
07:55Ці ранкові звички заважають схуднути
- 10 вересня
-
22:00Серіал Школа 2 сезон – дивитися онлайн 13 серію
-
20:50Сила паспорта: Україна посіла 24 місце у світовому рейтингу
-
18:00Капітан Марвел: все про персонажа та фільм
-
14:22Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Несебр
-
11:40Коли в Україну повернеться тепло
-
09:57Гороскоп на тиждень 10 – 16 вересня для всіх знаків Зодіаку
-
08:29Рятувальники оголосили важливе попередження
-
00:14Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у третьому прямому ефірі
- 09 вересня
-
21:22Медики розповіли, чому не варто стрімко худнути
-
17:53Україна – Словаччина: відео голів матчу Ліги націй
-
14:00Плейлист популярних пісень для ідеального осіннього дня
-
12:00Зорі прозорі: Олег Винник поставив своїх вовчиць перед складним вибором
-
09:46Україна – Словаччина: коли і де дивитися матч Ліги націй
- 08 вересня
-
22:00X-фактор 9 сезон 2 випуск онлайн – чим вразили учасники київського кастингу
-
20:53Ці продукти викликають шалену залежність
-
17:50Як виглядає найпопулярніший Android-смартфон за версією AnTuTu
-
11:56Тест для справжніх українців: як добре ви знаєте рідну мову?