У мережі стає популярним стрім, на якому показують безтурботне життя маленьких козенят

Ця трансляція з невеликої ферми в штаті Індіана – те, що всім нам потрібно зараз. Залиште стрім на одній з вкладок і, коли збираєтеся зробити перерву в роботі, повертайтеся до своїх козенят. Повірте, "своїми" ви будете вважати їх уже дуже скоро.

День козенят складається з ігор, їжі, сну і прогулянок. "Вони живуть своїм безтурботним життям і гадки не мають, що твориться у великому світі навколо них", – пише Ділпріт Кайнс, яка вже звикла щодня спостерігати за тваринами.

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Фермою керує Пі Джей Джонас і її сім'я. З козячого молока вони роблять сир, цукерки, мило, лосьйони, бальзами для губ і багато чого ще. Якщо ви станете фанатом кіз, то можете купити горнятка, футболку та інший мерч.

Трансляцію сім'я Джонас запустила кілька років тому. "Камери – це спосіб показати наших кіз людям, яким не пощастило, що вони виросли не на фермі", – каже Пі Джей. Якщо кози сплять, можна ознайомитись з іншими відео на каналі або почекати, коли в кадрі пробіжить один з котів, що живуть на фермі.

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