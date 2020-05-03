Всього після однієї випивки: хлопець шокував мережі своїм виглядом (фото)

Келих вина чи пива на вихідних навряд чи в когось викликає значні наслідки, однак цей хлопець став прикладом, що зі спиртним краще не зв'язуватись взагалі. Це варто побачити.

На платформі Reddit користувач з ніком LabernumMount поділився власним фото, яке стрімко піднялось в тренди. За короткий час селфі побачили майже 80 тисяч осіб, а ще понад 4 тисячі залишили коментарі.

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"Після кількох років регулярного вживання спиртного у мене розвинулась алергія на алкоголь. Це почалось 3 вечори тому. Тепер після однієї випивки я виглядаю так", – відзначив головний герой під кадром, на якому демонструє шию і плечі, які рясно почервоніли.

Нагадаємо, що не існує безпечної дози алкоголю, тож не варто тішити себе відкриттями британських вчених про те, що три склянки спиртного можуть продовжити життя.

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