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Всього після однієї випивки: хлопець шокував мережі своїм виглядом (фото)

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Всього після однієї випивки: хлопець шокував мережі своїм виглядом (фото) - фото 1

Келих вина чи пива на вихідних навряд чи в когось викликає значні наслідки, однак цей хлопець став прикладом, що зі спиртним краще не зв'язуватись взагалі. Це варто побачити.

На платформі Reddit користувач з ніком LabernumMount поділився власним фото, яке стрімко піднялось в тренди. За короткий час селфі побачили майже 80 тисяч осіб, а ще понад 4 тисячі залишили коментарі.

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"Після кількох років регулярного вживання спиртного у мене розвинулась алергія на алкоголь. Це почалось 3 вечори тому. Тепер після однієї випивки я виглядаю так", – відзначив головний герой під кадром, на якому демонструє шию і плечі, які рясно почервоніли.

Нагадаємо, що не існує безпечної дози алкоголю, тож не варто тішити себе відкриттями британських вчених про те, що три склянки спиртного можуть продовжити життя.

After years of casual drinking, I have developed alcohol intolerance. This started 3 nights ago. Now after 1 drink, I look like this from r/Wellthatsucks

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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