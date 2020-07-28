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Британський учений назвав простий спосіб продовжити молодість
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Науковець розповів про те, як одна проста зміна у раціоні дозволяє продовжити тривалість життя та уповільнити старіння.
Доктор Пупі Ожгла з Інституту наук про здоров'я населення та інформатики імені Ашера (Великобританія) пояснив, що людям варто зменшити кількість червоного м'яса у раціоні. За словами дослідника, який вважається одним із найбільш авторитетних експертів з харчування, така зміна харчових звичок дозволяє продовжити молодість та зменшити ризики передчасної смерті.
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"Надмірна кількість їжі з виском вмістом заліза, особливо червоного м'яса – яловичини та баранини – може призвести до різких вікових змін", – наголошує він.
Також Пупі Ожгла пояснює, що для продовження молодості варто вживати продукти з високим вмістом антиоксидантів, колагену та мінералів, а також смаколиків з протизапальними властивостями.
"Раціон зі значною кількістю фруктів та овочів щодня допомагає організму отримувати речовини, які зменшують ризики запальних процесів – це заважає пошкодженню клітин та гальмує їх старіння", – зазначив експерт.
На його думку, саме зменшення вживання тваринних білків, вдосталь якісних жирів та клітковини у раціоні допомагають значно довше почуватись та виглядати молодо.
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