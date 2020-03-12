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Плюси коронавірусу: Vogue Italia тепер абсолютно безкоштовний

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Журнали можна буде завантажити 13 березня - фото 1
Журнали можна буде завантажити 13 березня

Видавничий дім Condé Nast Italy зробив діджитал-версії своїх журналів безкоштовними на наступні три місяці. Серед них – Vogue Italia, GQ, Wired, Architectural Digest і Condé Nast Traveller.

Кулінарний журнал La Cucina Italiana, який також входить до Condé Nast, запропонував своїм читачам безкоштовні онлайн-майстер-класи з готування.

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Безкоштовні номери з'являться 13 березня. Їх можна буде завантажити на сайтах або в додатках видань.

У момент, коли пріоритет – це національна охорона здоров'я, нашою місією як і раніше залишається інформувати, розважати і робити це в правильній манері, – прокоментував виконавчий директор Condé Nast Italia Феделе Усаі. – Наша ініціатива – лише невеликий сигнал, покликаний повернути щось те втрачене суспільству. Важливо, щоб всі робили свою справу.

Vogue Italia назвали своє рішення "ініціативою солідарності з читачами у цей важкий час". Його прийняли після того, як італійський Vanity Fair присвятив номер Мілану і зробив його безкоштовним.

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Джерело: Vogue
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