Плюси коронавірусу: Vogue Italia тепер абсолютно безкоштовний

Видавничий дім Condé Nast Italy зробив діджитал-версії своїх журналів безкоштовними на наступні три місяці. Серед них – Vogue Italia, GQ, Wired, Architectural Digest і Condé Nast Traveller.

Кулінарний журнал La Cucina Italiana, який також входить до Condé Nast, запропонував своїм читачам безкоштовні онлайн-майстер-класи з готування.

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Безкоштовні номери з'являться 13 березня. Їх можна буде завантажити на сайтах або в додатках видань.

У момент, коли пріоритет – це національна охорона здоров'я, нашою місією як і раніше залишається інформувати, розважати і робити це в правильній манері, – прокоментував виконавчий директор Condé Nast Italia Феделе Усаі. – Наша ініціатива – лише невеликий сигнал, покликаний повернути щось те втрачене суспільству. Важливо, щоб всі робили свою справу.

Vogue Italia назвали своє рішення "ініціативою солідарності з читачами у цей важкий час". Його прийняли після того, як італійський Vanity Fair присвятив номер Мілану і зробив його безкоштовним.

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