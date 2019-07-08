Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Плаский живіт до відпустки: що можна їсти

  • 5
Їжа для плаского животика - фото 1
Їжа для плаского животика / Happy Shar

Для плаского животика недостатньо займатися спортом і іншими фізичними навантаженнями – важливо ще і правильно харчуватися.

Мигдаль. Плоди мигдалю – класне джерело білка і клітковини, а також вітаміну Е і антиоксидантів. Але головне – в мигдалі міститься магній, який допомагає організму виробляти енергію, формувати м'язову тканину і регулювати рівень цукру в крові.

І ще: Простий рецепт картоплі фрі без краплі жиру

Яйця. Протеїн – ключовий елемент на шляху до плоского живота. А яйця якраз містять велику кількість білка, а ще амінокислоти – тобто цілий набір речовин, необхідних для вибудовування м'язової тканини. Холін – ще одне з'єднання, яке є в яйцях, – бореться з накопиченням жиру навколо печінки.

Ягоди. Джерело клітковини і антиоксидантів, які покращують циркуляцію крові, а це дуже корисно для м'язів. Тому кожен день з'їдайте хоча б пів чашки малини, полуниці, чорниці, аґрусу, смородини.

Малина - фото 339298
Малина

Грецький йогурт. Чудове джерело кальцію і протеїну, і те й інше важливе для формування м'язів. Крім того, йогурт нормалізує роботу травної системи, дозволяючи уникнути здуття і дискомфорту.

Риба. Риба, особливо лосось і тунець, багата жирними кислотами омега-3, які покращують обмін речовин і допомагають організму спалювати жир. До того ж вона знижує апетит і ризик переїдання.

Страва з риби - фото 339299
Страва з риби

Крупи. Цілісні зерна містять магній і хром. Ці дві речовини зменшують рівень кортизолу – гормону стресу, який збільшує накопичення жиру навколо талії.

Зелені листові овочі. Шпинат, зелений салат, крес-салат – всі вони багаті нерозчинними волокнами, які нормалізують травлення і перешкоджають здуттю живота. Також зелень має сечогінний ефект, допомагаючи організму позбавитися від токсинів і відходів.

Читайте також: ТОП-5 небанальних сніданків з яєць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю
  • 04 липня, 15:20
  • 404
ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків?
  • 05 липня, 17:00
  • 1605
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1591075
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Їжа