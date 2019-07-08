Плаский живіт до відпустки: що можна їсти

Для плаского животика недостатньо займатися спортом і іншими фізичними навантаженнями – важливо ще і правильно харчуватися.

Мигдаль. Плоди мигдалю – класне джерело білка і клітковини, а також вітаміну Е і антиоксидантів. Але головне – в мигдалі міститься магній, який допомагає організму виробляти енергію, формувати м'язову тканину і регулювати рівень цукру в крові.

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Яйця. Протеїн – ключовий елемент на шляху до плоского живота. А яйця якраз містять велику кількість білка, а ще амінокислоти – тобто цілий набір речовин, необхідних для вибудовування м'язової тканини. Холін – ще одне з'єднання, яке є в яйцях, – бореться з накопиченням жиру навколо печінки.

Ягоди. Джерело клітковини і антиоксидантів, які покращують циркуляцію крові, а це дуже корисно для м'язів. Тому кожен день з'їдайте хоча б пів чашки малини, полуниці, чорниці, аґрусу, смородини.

Малина

Грецький йогурт. Чудове джерело кальцію і протеїну, і те й інше важливе для формування м'язів. Крім того, йогурт нормалізує роботу травної системи, дозволяючи уникнути здуття і дискомфорту.

Риба. Риба, особливо лосось і тунець, багата жирними кислотами омега-3, які покращують обмін речовин і допомагають організму спалювати жир. До того ж вона знижує апетит і ризик переїдання.

Страва з риби

Крупи. Цілісні зерна містять магній і хром. Ці дві речовини зменшують рівень кортизолу – гормону стресу, який збільшує накопичення жиру навколо талії.

Зелені листові овочі. Шпинат, зелений салат, крес-салат – всі вони багаті нерозчинними волокнами, які нормалізують травлення і перешкоджають здуттю живота. Також зелень має сечогінний ефект, допомагаючи організму позбавитися від токсинів і відходів.

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