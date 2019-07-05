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ТОП-5 небанальних сніданків з яєць

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Рецепти на сніданок / SUPER.UA

Яйце – штука абсолютно універсальна. Нижче ви знайдете докладні і вивірені рецепти простих страв на сніданок з яйцями.

Яєчня з білими грибами і печеними помідорами

Забійний білковий сніданок, який по калорійності легко може замінити обід. Крім ситності його перевага в барвистості. Сонячні жовтки, червоні помідори, білосніжний білок і карамельного відтінку гриби: з таким сніданком ранок починається круто!

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Крок-мадам

Класичний французький сніданок, союз тосту, яєчні і окосту. Все дуже просто, але дуже смачно.

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Бульбяная яєчня

Вкрай ситна білоруська яєчня за рецептом Вільяма Васильовича Похльобкіна. Це зовсім не яєчня, а пишна запіканка, крім яєць в ній багато молока, багато сметани і багато картоплі.

Ізраїльська шакшука

Один з найпопулярніших сніданків в світі. Тут теж все зовсім просто: багато цибулі і яскравих спецій, велика кількість томатної пасти, яйця, фета. Добре потримати шакшуку кілька хвилин в духовці.

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Яйце пашот з голландським соусом і шпинатом

Складний рецепт, який навчає готувати пашот з класичним його супроводом: шпинатом і голландським соусом. Знадобляться водяна баня і спокій.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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