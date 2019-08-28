Плакат першого мультфільму Pixar з автографом Джобса виставлений на аукціон

Автограф Стів Джобс залишив у 1995 році

Рідкісний плакат з персонажами мультфільму "Історія іграшок" (Toy Story), підписаний співзасновником Pixar і засновником Apple Стівом Джобсом, піде з молотка на онлайн-аукціоні Nate D. Sanders 29 серпня. Стартова ціна лота – $ 25 000.

На плакаті розміром 61 х 91 см зображені головні герої мультфільму Вуді і Базз. Лот також включає лист, який гарантує справжність автографа Стіва Джобса.

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Нагадаємо, що власник студії Pixar підписав плакат у 1995 році, відразу після виходу першого у світі тривимірного повнометражного мультфільму.

"Історія іграшок" отримала три премії "Оскар" і принесла студії $ 373,6 млн.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що голлівудська актриса Емма Стоун зіграє Круеллу в приквелі 101 далматинця. В картині вона зіграє молоду Круеллу, а дії будуть розгортатися у 70-х роках минулого століття. Режисером приквелу став Крейг Гіллеспі ("Я, Тоня", "Ларс і справжня дівчина"). Також у фільмі знялась актриса Емма Томпсон.

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