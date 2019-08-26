Емма Стоун зіграє Круеллу в приквелі 101 далматинця: кадр зі зйомок

Скоро на нас чекає нове бачення популярного мультфільму "101 далматинець". Роль Круелли – головної лиходійки – зіграє чарівна Емма Стоун.

Студія Disney показала, як буде виглядати лиходійка Круелла в однойменному приквелі історії про 101 далматинця. Роль головної антагоністки дісталась актрисі Еммі Стоун.

Дивіться також: Найкрутіші нові серіали літа 2019, які ви могли пропустити

В картині вона зіграє молоду Круеллу, а дії будуть розгортатися у 70-х роках минулого століття.

Емма Стоун зіграє Круеллу

Режисером приквелу став Крейг Гіллеспі ("Я, Тоня", "Ларс і справжня дівчина"). Також у фільмі знялась актриса Емма Томпсон.

Прем'єра "Круелли" запланована на 28 травня 2021 року.

А таким був мультфільм про 101 далматинця:

Читайте також: El Camino: вийшов перший тизер фільму за серіалом Пуститися берега