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Цікаві мінісеріали на один вечір

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Круті короткі серіали - фото 1
Круті короткі серіали / themoviedb

До вашої уваги – невеличка добірка цікавих мінісеріалів, які можна переглянути буквально за один день. Стрічки відрізняються за тематикою і жанром.

Патрік Мелроуз

Це короткий британський серіал, знятий за мотивами однойменних книг Едварда Сент-Обіна. Головну роль в серіалі виконав Бенедикт Камбербетч. Він зіграв людину, що бореться зі своїми внутрішніми демонами, які мучать його з самого дитинства.

Гострі предмети

Американський мінісеріал, знятий за мотивами роману Гілліан Флін. Головну роль в ньому виконала актриса Емі Адамс. Вона зіграла журналістку Каміллу Прікер, яка повернулася в рідне місто, для того щоб розслідувати жорстоке вбивство однієї дівчини. Повернення додому відкриває хворобливе минуле Камілли.

Втрачена кімната

Американській фантастичний серіал. Головну роль у ньому виконав актор Пітер Краузе. Він зіграв детектива Джо Міллера, який разом зі своїм напарником розслідує справу про одне жорстоке вбивство. Скоро до рук детективів потрапляє дуже цікавий і дивний ключ, який "відчиняє будь-які двері", які ведуть у незвичайні містичні кімнати.

ТЕСТ: Вгадай фільм за дивним пошуковим запитом користувачів

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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