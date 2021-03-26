Північ Африки засипало снігом: фотофакт

У Північній Африці в горах Шріа (Алжир) в цьому сезоні спостерігаються рясні опади у вигляді снігу. Зима дісталася і до Сахари!

Зокрема, велика кількість опадів випала в березні і залишається в багатьох гірських регіонах Алжиру. Фото зявилися у фейсбуці AJA.Algerie.

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В Алжирі рясний сніг спостерігається переважно в північних і північно-західних провінціях. Але в цьому році опади накрили не тільки гірські траси, створивши значні проблеми з дорожнім рухом і доставкою товарів у віддалені населені пункти республіки. Сніг дістався і до деяких ділянок Сахари.

Тим часом Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у квітні, у другий місяць весни. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у квітні 2021.

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