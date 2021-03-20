Вчені розповіли про парадокс минулої зими

Лютий 2021 року став найхолоднішим за останні сім років, попри те що в цілому зима була однією з найтепліших за останній час. Як таке могло статися?

Як повідомляють фахівці Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), погода минулої зими відрізнялася серйозними коливаннями. Багато в чому цьому посприяло явище Ла-Нінья в тропічній зоні Тихого океану. При цьому незвично холодно було в Північній Америці і Азії.

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За даними NOAA, Північна півкуля пережила восьму найтеплішу зиму за 142 роки. Середня глобальна температура поверхні суші і океану минулого місяця була на 0,65°C вища за середнє значення за XX століття.

Лютий 2021 року став шістнадцятим найтеплішим лютим за всю історію метеоспостережень. Водночас він став найхолоднішим з 2014 року, оскільки крайні зими були доволі теплими. Це був чотирнадцятий найтепліший лютий за всю історію спостережень в Північній півкулі і дев'ятнадцятий найтепліший лютий у Південній півкулі. Зазнали дивовижної теплоти Східна Канада, велика частина Європи, Південна і Північно-Східна Азія. Однак на більшій частині Північної Америки, Скандинавії та Північної Азії температура була як мінімум на 3°C нижчою за норму.

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