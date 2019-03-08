Південна Корея планує очистити повітря за допомогою дощів

Президент Південної Кореї запропонував Китаю спільний проект з використання штучного дощу для очищення повітря в Сеулі. Як це працюватиме.

Сеул щосили намагається впоратися зі зростанням рівня забруднення повітря, яке експерти пов'язують з викидами від автомобілів і масштабною промисловою діяльністю в Китаї.

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Все частіше мешканці південнокорейської столиці змушені надягати маски під час прогулянок. Зокрема, напередодні рівень концентрації дрібних частинок в Сеулі становив 136 мікрограмів на кубічний метр, що на 75 мікрограмів вище гранично допустимих значень.

Президент зазначив, що в технологіях створення штучного дощу Китай перевершує Південну Корею. У січні метеорологічне агентство Південної Кореї провалив експеримент зі створення штучного дощу, в якому брав участь літак, що розсіює хімічні речовини в районі Жовтого моря.

Офіційний представник МЗС Китаю Лу Кан підтвердив, що спільний проект з використання штучного дощу може бути перспективним, однак не погодився, що Китай є основним джерелом забруднення повітря в Сеулі.

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