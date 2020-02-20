Красиво і зі смаком: поради, які зроблять ваш ранковий секс ідеальним

Починайте ранок правильно. Звичайно ж, ви можете зробити зарядку, а також приготувати сніданок. Але... ви ще можете прокинутися трішки раніше, аби збадьоритися та зарядитися гарним настроєм на весь день. Розповідаємо, як зробити ранковий секс ідеальним початком вашого дня!

Що потрібно робити, аби секс зранку не перетворився на справжню каторгу. Ви ж розумієте, що то і прокинутися потрібно раніше, і ще й активність якусь фізичну проявляти.

І ще: Скільки можна і скільки потрібно займатися сексом: поради експертів

Підготовка з вечора. Хоча планування і вбиває спонтанність, але без нього ніяк. З вечора покладіть на тумбочку жуйку або спрей для освіження дихання, а також підготуйте презервативи, якщо ними користуєтеся. Все це допоможе зранку не грюкати шухлядами і не ритися в сумці у пошуках жуйки. Та й чим менше метушні перед ранковим інтимом, тим краще.

Підготуйте контрацептиви з вечора

Прокиньтесь раніше. Ініціативу в ранковому секс все-таки краще проявити вам – і приємніше, і зручніше. Дівчина уві сні ще миліша, і не варто її будити завчасно. Плюс ранок добрий тим, що сонний організм не поспішає, тому й акт буде тривалішим. Поставте будильник на вібрацію, відімкніть мелодію і покладіть телефон під подушку. Можете встановити будильник на ваш фітнес-браслет або смарт-годинник. Ідеальний варіант – поставити будильник бодай на 30 хвилин раніше, ніж зазвичай.

Розбудіть її ніжно. Почніть з легких погладжувань.Це може стати відмінною прелюдією. Але не перестарайся: краще довше, але приємніше. Якщо ж кохана не прокинулась – ні в якому разі не починайте лізти до неї. Це гарно виглядає лише у порнофільмах. Насправді, такий підхід подобається не кожній панянці.

Ніяких різких рухів зранку

Ніякої халтури. Неквапливо, спокусливо і не дуже активно – головні епітети для ранкового сексу. Але і відверто нічого не робити – це теж не вельми. Приділіть 5-10 хвилин прелюдії, а далі – як вийде.

Не надто мудруйте. Зранку мало хто здатний на акробатичні трюки в ліжку, так що не вигадуй складних поз і місць. Можна, звичайно, і в душі цим зайнятися, але всі вишукування і ускладнення краще виконувати за погодженням і коли ви вже більш-менш прокинулися.

Уникайте складних акробатичних трюків

Ну і високий темп – не про ранок, оскільки тут важлива ніжність, неквапливість та зручність. Не проґавте момент і не забудьте поставити будильник ;)

Читайте також: Ввечері перед сном або вранці перед роботою: 7 правил для найкращого сексу в душі