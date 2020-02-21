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Діти і батьки не почують: 5 найкращих поз для заняття беззвучним сексом
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Іноді буває так, що пристрасть раптово нахлинула, а ви з партнером у гостях у батьків чи друзів. У такому випадку є кілька позицій, при яких задоволення стає вищим, а звуки кохання ніким почуті не будуть. Розповідаємо вам про найкращі пози для беззвучного сексу!
Від заняття сексом не слід відмовлятися лише тому, що у вас гостює мама, або й ви самі навідалися на вихідні до батьків. Головне – обрати ідеальну позу, яка дозволить не лише отримувати максимум задоволення, а й насолоджуватися процесом без зайвих звуків.
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Місіонерська позиція
Звичайна, але все одно приємна поза, яку ви можете виконати і на ліжку, і на підлозі (якщо ліжко поскрипує). Пікантності додасть і те, що ви можете прикрити рукою рот партнерки, якщо вона не мати снаги стримати вигуки задоволення. Ну або просто поцілувати її.
69 на боці
Оральний секс цікавий і приємний обом, а також має варіації. Наприклад, можна зайнятися ним на боці: так вам обом буде простіше дихати, шия не напружується, а руки вільні. Рот же, переважно, зайнятий.
У душі
Безумовно, трохи дивно буде, якщо ви вдвох будете помічені за походом у ванну. Але ніхто не забороняє це зробити. Головне – не перестаратися та пам'ятати про те, що є низка обмежень по простору. Не забувайте про те, що більшість дверей у ванні кімнати зачиняються на замки, а шум води цілком непогано заглушає звуки.
Доггі-стайл з подушкою
Кохану бажано покласти на живіт, а спертися їй потрібно на коліна та лікті. Звичайно, їй буде надзвичайно приємно: стимуляція клітора, глибоке проникнення і все таке. А ось за приховування стогонів відповість подушка, яку подрузі варто заздалегідь запропонувати.
"Ложки"
Все, як завжди: ви ззаду, вона спереду, обидвоє на боці. Рухи направляйте так, щоб ви збіглися в амплітуді "коливань" ваших тіл.
Ну і не забувайте отримувати максимум задоволення від процесу ;)
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