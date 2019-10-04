Вірші про вчителів до Дня вчителя: найкращі вітання українською

День вчителя відзначають у першу неділю жовтня. Ми знаємо, як красиво привітати вчителів з професійним святом – у цьому вам допоможуть вірші. Обирайте найкращий вірш для улюбленого наставника!

Вірші до Дня вчителя потішать педагогів у їхнє професійне свято, яке в 2019 році випадає на 6 жовтня, хоча відзначають його у п'ятницю, 4 числа. Пам'ятайте, що в цей день наставникам не потрібні коштовні подарунки, але красивий вірш вони точно будуть раді почути.

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Зібрали для вас красиві поезії для вчителя, а також жартівливі та прикольні римовані рядки про педагогів. Обирайте найбільш підходящий вірш та мерщій вчіть слова!

Вірші про вчителів на День вчителя

***

Є професія у світі –

Серце віддавати дітям!

Серце вчителя безкрає,

Як би він його не краяв.

Тому гідний вчитель шани.

Так, любові і пошани

За роботу непросту

І за те, що я росту!

Хай же вистачить терпіння

Передати нам уміння.

А за працю вашу діти

Щиро вам дарують квіти!

***

Учителю! Пораднику і друже!

Ви вибрали дорогу непросту.

Ми Вам сьогодні дякуємо дуже

За Вашу працю вчительську святу!

Тим, хто пізнати добро допоміг,

Тим, хто відкрив для нас тайни доріг,

Тим, хто нам крила дарує щодня,

Тим, хто відкрив нам жагу пізнання

Тим, чия праця важка, непроста,

Тим, чиє слово добром пророста,

Тим, хто відкрив нам науки світання

Наші святкові і щирі вітання!

***

Вчитель! Скільки сили треба,

Щоб навчити нас усіх,

І терпіння, і бажання,

І надій, і сподівання.

Вчитель наш – найкращий у світі,

Допоможе в хвилину важку,

І нехай тільки посмішки й квіти,

Він знайде на своєму шляху.

***

Учителем не кожен може бути,

Не кожне серце вміє говорить...

Учитель лише той, хто вміє чути,

Окрилити, навчити і любить.

Тендітну душу ласкою зігріти

І добротою ниву засівать,

Безмежно, щиро цілий світ любити

І дітям усього себе віддать.

***

Жовтень щедрий на барви осінні

День учителя – свято ж яке!

Освітянській великий родині

Дітвора шле вітання палке!

Сьогодні усі надзвичайно красиві,

Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!

Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,

Щоб зорями сяяли вчительські очі,

А учні у школі трудились на славу,

І вище ваш труд цінувала держава!

***

Без природничих наук

Ніяк нам не прожити,

Тож хімію та біологію

Ми обіцяєм вчити.

Історія та географія

Відкриває нам світи,

І цим допомагає

Впевнено по життю іти.

Усі знання одержані важливі –

Вони згодяться потім на Землі.

За те, що добрі Ви до нас і терпеливі,

Спасибі, дорогі учителі.

За ласку Вашу, чуйність і турботу,

За те, що підняли нас на крилі,

За повсякденну, кропітку роботу

Спасибі, дорогі учителі!

Красивий вірш про професію вчителя

У першу неділю жовтня

У вас професійне свято.

Сюди ми прийшли сьогодні

Сердечно вас привітати.

Учитель – це наша совість,

Взірець у житті єдиний.

Без нього життєва повість

Не пишеться у людини.

Не має свого він часу,

Життя його – тільки школа.

Учитель – це дружні класи

Із радощами і болем.

Від перших навчальних кроків

До випуску й атестату

Одинадцять довгих років

Для нас ви – як мами й тата.

Душевні ви, справедливі,

І цим нас завоювали;

До наших проблем чутливі,

Хоч є в вас своїх немало.

Тож буде хай день безхмарним

У ваше прекрасне свято.

Працюєте ви не марно,

І можете святкувати.

А ми, вихованці ваші,

Щоб усмішка в вас не згасла,

Учитися будем краще,

Без двійок – таке в нас гасло.

Сьогодні вітання щирі

Ми вам принесли з любов'ю.

Живіть у добрі і мирі!

Хай буде міцним здоров'я!

Всі дні в вас хай будуть світлі!

Не знайте біди ніколи!

Хай буде найкраща в світі

Улюблена наша школа!

Гарні слова про вчительку

Так схожа на матусю учителька моя,

Така ж привітна і така ласкава,

Я жити в неї вчуся, горнусь до неї я,

Вона країни знань зоря яскрава!

І світить нам, і гріє, і розуму навча,

Ми всі її любов'ю обігріті,

І хлопчик неслухняний, і лагідне дівча –

Бо ми для неї найдорожчі в світі.

Моя учителько, спасибі, що ти є,

Життя шкільне з тобою сонячним стає,

У юнім серці ти, як зірка золота,

Моя учителько, любов моя свята.

Панує в класі тиша, коли говориш ти,

Бо, як струмочок, ллється твоя мова,

І хочеться летіти в незвідані світи,

Де нас чекає доля барвінкова.

Спасибі тобі, рідна, за серце золоте,

За мудрість, за турботу і терпіння,

Посіяне тобою любов'ю проросте,

Бо сходи ті із доброго насіння.

Вірш для вчительки початкових класів

Як мати до діток,

Як сонце до квіток,

Горнулась до класу вона.

І гарна, і люба,

І мила, і тиха

Учителька перша моя!..

Добріша, ніж фея,

Миліша, ніж мрія,

Світліша від сонця вона!..

У світі єдина,

У серці одна –

Учителька перша моя!

Вірш для першої вчительки

Букварі і читанки,

Парти в два ряди.

Наша перша вчителька

В серці назавжди.

Споришева стежечка,

Стежечка-мережечка,

Що водила нас

Ще у перший клас.

Сонце світлі зайчики

Сипле у шибки.

Кришать крейду пальчики

Пишуть палички.

Добре нам читається –

Вчителька всміхається.

А як хтось не зна –

Хмуриться вона.

Скільки розгадали ми

З нею загадок!

Скільки прочитали ми

Віршів і казок!

Стороною рідною

Дниною погідною

Йшли через покіс

У багряний ліс.

Наша перша вчителька

Інших науча.

Букварі і читанки їм вона вруча.

Споришева стежечка,

Стежечка-мережечка,

Інших перший раз

Повела у клас.

Поезія про першу вчительку

Ми проводили маневри —

Випробовували нерви.

Тест учителька пройшла —

Ключ до кожного знайшла.

Треба визнати всім прямо,

Що вона, як рідна мама:

І підтрима, й насварить,

Розбере проблеми вмить.

Ми ставали усе більші,

З кожним роком розумніші,

А учителька із нас

Згуртувала дружний клас!

Хай же сонце їй сміється

Та усе в житті вдається.

Ми засвоїмо у строк

Найважливіший урок!

Краще вчительки немає —

Кожен з нас це добре знає.

Тож вітаємо її

В ці святкові ясні дні!

Подяка першій вчительці

Хоч проходять літа, хоч минають літа,

Та для нас, як тоді, ви й тепер молода.

Не забути той час, як прийшли в перший клас,

Як уперше в той день ми побачили вас.

Усміх щирий такий, ніжний дотик руки.

Ви – наставник для нас, ми ж усі – першачки.

Ви в нас добрі були і навчали нас так,

Щоб ми гарно вели першу букву і знак…

Ми зізнатися хочемо вам у цей час:

Люба вчителько наша, ми любимо вас!

Вірш класному керівнику

У нас є класний керівник,

Який для нас такий, як мама.

До нас, таких як є, він звик,

І любить нас усіх так само.

Усі роки веде в життя,

Вчить поважати і дружити.

І проводжає в майбуття,

Щоб жити в світі і творити.

То ж вдячні за науку ми,

І коли вийдемо зі школи

Ми будем справжніми людьми

Й не підведемо вас ніколи!

Спасибі, любі вчителі,

Уклін доземний рідній школі.

Ви всі — найкращі на землі!

За це ми дуже вдячні долі!

***

Ми любимо ваші цікаві уроки,

Хоч з нами буває немало мороки,

І вчительське серце частенько у герці,

Бо неслухи сиплять густесенько перцем.

І кліпають потім провин оченята,

А вчителя честь захищають завзято.

А вчитель справжнісінький факел знання

Їх також сумлінно черпає щодня,

Щоб учні ловили кожнісіньке слово

Багато цікавинок в нього готових.

Сім коробів треба, немов в циркача,

Щоб учень з уроку не дав "втікача".

Хай буде слово вчителя завжди

Святим і чистим на землі,

Нехай до нього, як до правди,

Ідуть великі і малі!

Для вчителя української мови та літератури

Про вчителя моє найкраще слово,

Як про людину дану всім від Бога,

Бо все добро так щиро в серці світить,

І чемним, й неслухняним дітям.

Навчить любити українську мову

І шанувати рідне наше слово,

З пісень вінки плести й добро творити,

А успіхам дітей завжди радіти.

Розумна, щира і привітна,

В душі завжди весна і радість квітне,

А ще вогонь великий не згасити,

Життя дорогу ним світити.

Навчаєш різні труднощі долати,

А ще всім свято пам'ятати,

Де ти живеш, і що земля єдина.

Вселяєш віру у прекрасне ти дитині!

Для вчителя математики

Нас математики навчали,

Щоб ми усе прорахували:

Що множити, а що ділити

І як в складному світі жити.

Любов нам множити потрібно,

Ділити радість принагідно,

От щирість й щедрість – додавати,

А зло від серця віднімати.

І як почнемо так робити,

То правильно ми будем жити:

Чудово, здорово і ясно.

То ж буде все у нас прекрасно.

За це ми вдячні вчителям.

Від нас – уклін доземний вам!

Перша вчителька залуговує поваги

Смішні вірші до Дня вчителя

Прикольний вірш про професію освітян

Вчитель – геройська це професія!

Не вірите? Думаєте, це весело?

Та це важче, ніж орати, воювати

І будувати! Ніж міст або рейки підірвати!

Ніж впоратися в Африці з шаленим левом!

Ніж впоратися в Арктиці з тріснутим льодом!

Бажаємо, вчителю, вам море терпіння!

А ми випробуємо його, безсумнівно.

Жартівливі слова про вчителів англійської

"Хелоу", "бонжур" ми раді чути,

Хоч трішки іноземцями побути,

І, "мейбі", вивчили урок,

"Ай хоуп", буде вже дзвінок.

А як читати "мейд" чи "маде",

На етикетках шоколаду,

Вчать іноземці-вчителі,

Із нами клопоти малі.

Бо часто вживані слова,

Як скажем "мані" – то грошва,

А "гуд" – то добре, "бед" – погано,

І "найт" – то ніч, а "монінг" – ранок,

"Хелоу" – привіт, "гудбай" – прощай,

"Рімембе" – значить "пам'ятай",

Відклались в нас у голові,

Вживаєм часто їх самі.

А решту вчити важко нас:

Минулий і майбутній час,

Всі дивні форми дієслова.

Тяжка та іноземна мова.

Терпіння вам бажаєм з нами,

Хай не минає із роками

Здоров'я і весела вдача,

І зустрічає вас удача.

Коротка поезія для викладача хімії

Предмет ваш дуже актуальний,

Серед нас особливо популярний.

І просимо вас: нас не лайте,

Коли ми витаємо в хмарах.

Ви нас, будь ласка, вибачайте -

Процес хімічний в мізках...

Вчителям біології

Від амеби до людини,

Вивчим нерви і клітини,

Рід, сім'ю, родину, клас,

Біологи мучать нас.

Еволюція життя –

Ця наука не проста,

Та цікаво щохвилини,

Бо уроки – то новини.

Розкривають нам секрети

Про тварин Землі-планети.

Може вам всім легко здатись

В наших знаннях розібратись,

То не просто – вчитель знає,

Той, хто біології навчає.

Гумористичний віршик про директора школи

В це свято світле, веселе

Вітаємо директора школи!

Ми хочемо вам побажати

Вчителів ніколи не лаяти,

Зарплату їм підвищувати!

Учнів не картати,

Краще частіше вихваляти!

І самим щасливим бути!

Оригінальна подяка класним керівникам

За вас, за вашу працю наставника,

Частково приборкувача –

Класного керівника

Спасибі говоримо!

Дякуємо за правильні речення,

І грамотне написання частки заперечення

За твори Лесі й Шеви

Для вас уклін доземний.

Дякуємо за ботаніку,

Валентність і органіку,

За струм і за механіку

Спасибі ще раз вам!

Сподіваємося, ви пробачили

За те, що взяти Бастилію,

Було набагато легше, ніж вкласти

Будь-які знання у нас – безнадійних!

Прикольні вірші про педагога

Якщо б не було вчителя,

То і не було б, напевно,

Ні поета, ні мислителя,

Ні Шекспіра, ні Коперника.

І понині б, напевно,

Якщо б не було вчителя,

Невідкриті Америки

Залишалися б невідкритими.

Без його б доброго серця

Ми не знали б нічого,

Тому нам дуже дорого

Ім'я нашого педагога!

***

Учителю! Праця твоя копітка,

З якими труднощами ще порівняєш?

Ти немов сіяч над нивою,

Безцінний урожай плекаєш!

Ти ніби першовідкривач,

Ведеш за життя молодь,

Ти в тоннах знань, як старатель,

Крихту золота знайдеш!

Веселе звернення дітей до вчителів

Якщо глянути на пройдений шлях,

Компліментами і сантиментами

Ми не балували вас аж ніяк.

Ми такі-сякі, порочні,

Ми засмучуємо вас без кінця.

Але під грубою цією оболонкою

Вдячні б'ються серця.

Над башкою над нашою дубовою

Потрудившись, побившись не раз,

Ви наполегливоєю своєю любов'ю

Міцний дуб перетворили в алмаз.

І звичайно ж вашими стараннями

Наші властивості і ці, і ті

Засяяли різними гранями

Вибачте, у всій наготі.

Ми не будемо ні лестити, ні задобрювати,

Ні за що перепрошувати, –

Якщо здається вам, що ми нісенітниця несемо, –

Ви нас створили, тож ми ні при чому!

Привітайте педагогів гарними словами!

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