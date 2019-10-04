Картинки з Днем вчителя 2019: вітальні листівки і відкритки вчителям

Найкращі картинки до Дня вчителя 2019 – у нашій добірці! Підготували для вас оригінальні листівки, красиві відкритки та фото, якими можна привітати педагогів з Днем вчителя!

У 2019 році День вчителя відзначають 6 жовтня, хоча вітають педагогів з професійним святом напередодні, 4 числа. Не забудьте і ви поздоровити своїх наставників з Днем вчителя! Навіть якщо ви давно закінчили школу – повірте, першій вчительці чи класному керівнику буде надзвичайно приємно отримати листівку від вас.

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Не оминіть увагою педагогів, які навчають ваших дітей, адже ваша увага для них також дуже важлива. Звісно, вітальну відкритку слід відправити знайомим і друзям, які працюють в галузі освіти. Надішліть їм красиві картинки, які замінять традиційні вітання, або ж привітайте у соцмережах листівкою.

Щоб скачати картинку безкоштовно, клікніть на неї правою кнопкою миші (власникам мобільних слід клікнути на зображення пальцем та дочекатися випливаючого вікна) – далі оберіть опцію "зберегти". Тепер фото з'явиться на вашому пристрої.

Красиві картинки з Днем вчителя 2019

Картинка на День вчителя

Вітальна картинка педагогу

Картинка для вчительки

Привітання для вчителів школи

Картинка на свято освітян українською мовою

Вітальні листівки до Дня вчителя

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Вітальна листівка для першої вчительки

Листівка на день вчителів

Листівка наставнику

Відкритки для вчителів українською мовою

Відкритка вчителю

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