Привітання з Днем вчителя у прозі 2020: вітання своїми словами

Цьогоріч в Україні святкують День вчителя 4 жовтня. За традицією вітають вчителів у першу неділю жовтня. Ми підготували для вас найкращі привітання з цим професійним святом українською мовою. Обирайте поздоровлення на свій смак та вітайте своїх наставників з їхнім днем!

У 2020 році День вчителя в Україні відзначають у неділю, 4 жовтня. Саме цю дату прийняли для святкування цього професійного дня. Якщо у вас є знайомі або друзі, які працюють у сфері освіти, не забудьте привітати їх з їхнім Днем!

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Вітаємо наших улюблених вчителів! Чудових людей, які присвятили свою роботу, все своє життя, подарували нам не тільки знання, а й свою любов. Ваша робота – це не просто праця – це справжнісіньке покликання, до якого потрібно підходити тільки з відкритим серцем і всією добротою душі. Дякую вам за ваше душевне тепло, за мудрість, за чесність і велике терпіння. Бажаємо вам щастя і здоров'я, незгасного запалу і пристрасті у вашій роботі, щоб ви виховали ще не одне гідне, розумне та освічене покоління. З Днем вчителя!

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Вітаю з Всесвітнім днем вчителя! Нехай кожен успіх будь-якого з учнів буде гордістю для Вашого серця, нехай кожен урок, даний Вами, дарує дітям не тільки знання і вміння міркувати, але і віру в хороше, надію на краще, різнокольорові мрії та силу прагнення до них. Залишайтеся мудрим і добрим, тямовитим і обізнаним, цікавим і чудовим учителем, на життєвій дорозі якого горять вогні удачі, щастя і любові.

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Найтепліші та найщиріші поздоровлення з Днем вчителя. Бажаємо натхнення, терпіння, щирих посмішок учнів, подяки від батьків. Нехай натхненно починається кожен новий день. Будьте здорові, дорогий вчитель, наставник, мудрий порадник. Спасибі за знання, досвід і душевне тепло.

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Вітаємо з Днем вчителя! Від щирого серця дякуємо Вам за цю почесну і шановну працю. Дякую за наші знання, за наші майбутні успіхи та досягнення. Ваші слова назавжди збережуться в наших думках, а Ваша доброта – в наших серцях.

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Вчительці

Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і величезну енергію, доброту і суворість! Вашу працю неймовірно складно оцінити, їй просто немає ціни! Ви стільки сил вкладаєте у свою справу, що часом забираєте цінну увагу у близьких. Бажаємо провести це свято в колі сім'ї. Любові вам, терпіння, щастя і добробуту!

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Вчителю

Дорогий вчитель, вітаю з професійним святом! Бажаю міцного здоров'я, вдячних учнів і успіхів у всьому. Нехай робота дарує Вам тільки позитивні емоції та гарний настрій. Дякую за Вашу працю.

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Першій вчительці

Дорога перша вчителько! Від душі вітаю Вас з професійним святом! Нехай Ваші учні, які обов'язково виростуть достойними людьми, запам'ятають Вас як кращу вчительку. Здоров'я, щастя і всього найкращого Вам!

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Класному керівнику

Дорогий наш класний керівник! Сьогодні настало Ваше свято – День учителя. Дякуємо Вам за Вашу благородну працю, яку ви виконуєте сумлінно і з любов'ю вже багато років поспіль. Ви вмієте заразити своїх учнів спрагою знань, як ніхто інший. Бажаємо Вам радувати своєю роботою якомога більше поколінь, будьте щасливі та здорові!

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Ніщо у світі не завадить мені привітати дорогого педагога з Всесвітнім днем вчителя! Ваші зусилля і старання роблять світ навколо чистіше, краще і досконаліше. Завдяки вам зачаровані чудовиська перетворюються в красенів! Спасибі вам за працю! Бажаємо не втрачати магічних здібностей і ще багато років бути в здоров'ї!

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Бажаю, щоб не доводилося бити указкою по столу. Бажаю, щоб учні не доводили до кипіння. Бажаю, щоб за викладацький ентузіазм якомога частіше давалася премія. Бажаю, щоб у класі, вдома і на вулиці для вас панувала атмосфера щастя. З Всесвітнім днем вчителя! Будьте багаті та адекватні!

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Бажаємо не тільки успішно вчити, а й не припиняючи вчитися. Вчіться ловити моменти радості, схоплюйте хвилини щастя і насолоджуйтеся всім тим, що відбувається навколо вас. Бажаємо успіхів на вчительському терені, терпіння і безмежної мудрості. Станьте для ваших учнів не просто майстром, але порадником, підтримкою, прикладом і просто другом!

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З Днем вчителя! Будь завжди чудова і бездоганна, нехай учні тебе вважають ідеалом, нехай сім'я тебе любить і підтримує у всьому. Бажаю тобі, люба, активності та бадьорості, оптимізму і натхнення, шани та пошани. Нехай в тобі завжди живе добра вчителька і талановита людина!

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Нехай ваші знання та ентузіазм відбиваються в очах учнів, щоб в майбутньому ви пишалися докторами наук, політиками та нобелівськими лауреатами, яких ви колись вчили. А уряд нехай нарешті гідно оцінить працю вчителя і збільшить вам зарплату в десять разів.

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Нехай День вчителя подарує вам посмішки та позитивні емоції! Нехай зарплата прагне тільки вгору, щоб ви відпочивали на Мальдівах і приїжджали на роботу на "Феррарі". Бажаємо, щоб на ваших уроках учні були в захваті від отриманих знань, слухалися вас і не нервували вас!

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Сьогодні, в День учителя, дозвольте оголосити ваші оцінки. Терпіння – 12, почуття гумору – 12, кмітливість і винахідливість – 12, любов до дітей – 12, здатність зберігати спокій і посміхатися навіть в той момент, коли це неможливо – 12 з плюсом! Так тримати! Зі святом!

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Вітаю! Продовжуйте щодня заражати дітей тягою до розумного, доброго і вічного! Головне, самі не заразіться від них бажанням збігати з уроків, носитися по коридорах, забувати вдома зошита, класти кнопки на стільці та смикати дівчаток за волосся.

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Сьогодні весь світ вшановує людей найчудовішої та дуже важливої професії. Людей, які закладають в наші душі любов до навчання, дають цікаві знання і допомагають пізнати величезний світ. Честь і хвала вам, вчителі! Бажаю успіху в роботі та житті. Бажаю завжди йти в ногу з часом і своїми учнями. І попри те, що ви вже є джерелом знань, бажаю, щоб кожен новий день дивував вас найцікавішими відкриттями.

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Вітаю всіх тих, хто несе в наш світ світло у вигляді різноманітних: наук, навчань і знань. Людей, які присвятили своє життя тому, що закладають в голови юного покоління не тільки ази освіти, а й принципи, цінності та пріоритети, які повинні бути в серцях добропорядних громадян. Бажаємо вам світла, який зігріє ваші відкриті душі. Бажаємо вам добробуту та успіху, який неодмінно повинен бути присутнім в житті таких чудових людей. З Днем вчителя!

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Учитель – горде звання, яке по життю несуть тільки заслужені й гідні! Так нехай же вчительські нелегкі будні приносять тільки радість і будуть плідними. Нехай учні будуть старанними, старанними – такими, якими можна пишатися. А в родині нехай запанують щастя і затишок. Здоров'я, любові, достатку і всіх життєвих благ!

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Директору

Прийміть вітання з професійним святом – Днем вчителя! Побажання для вас: дружного колективу, процвітання і добробуту школі, вдячної оцінки за труди та щоденну відповідальність, легкості й мудрості в прийнятті рішень. Нехай нагородою служать посмішки учнів. Нехай завжди вас пам'ятають випускники, які стали гідними людьми. Сил, терпіння, підтримки, інновацій!

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Шановні педагоги, від душі вітаємо Вас з Днем вчителя! Ваша професія – це вміння дарувати тепло свого серця молодому поколінню, вести дітей сходами до вершини знань. Будьте ж завжди здорові та щасливі, шановані й люблені своїми вихованцями.

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Сьогодні весь світ вшановує людей найчудовішої та дуже важливої професії. Людей, які закладають в наші душі любов до навчання, дають цікаві знання і допомагають пізнати величезний світ. Честь і хвала вам вчителя. Бажаю успіху в праці та житті. Бажаю завжди йти в ногу з часом і своїми учнями. І не дивлячись на те, що ви вже є джерелом знань, бажаю, щоб кожен новий день дивував вас найцікавішими відкриттями.

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Завучу

Дорогий наш завуч, доброї душі людина, ми вітаємо Вас з Днем учителя і бажаємо з усіма справами за посадою справлятися легко і вміло, з усіма ідеями життя ставати краще і впевненіше. Навчайте дітей бути відповідальними, сильними, працьовитими, вчіться і самі час від часу забувайте про проблеми та розправляйте свої вітрила!

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Вітаю з Днем вчителя! Нехай в житті вашої розпускаються квіти, добром постійно будуть наповнені серця, уваги, терпіння, сил і життєвої енергії без кінця. Бажаю з ентузіазмом виконувати свою роботу, пишатися обраною професією, не забувати що вчитель – це покликання, місія, надбання. Радуйте і бережіть себе!

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