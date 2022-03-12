Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото

Якщо ви давно мріяли про татуювання, то зараз, мабуть, чи не найкраща нагода його зробити. Пропонуємо вам кілька варіантів патріотичних тату, які не лише прикрасять ваше тіло, а й заряджатимуть силою та наснагою!

Ми не закликаємо усіх зараз записуватися до тату-салонів. Звертаємося лише до тих, хто давно мріяв прикрасити своє тіло малюнком. Саме для вас Радіо MAXIMUM зібрало круті ескізи патріотичних татуювань. Ви можете зробити собі одне з них або черпати натхнення для створення власного, ексклюзивного ескізу.

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Герби

Найпопулярніший, мабуть, варіант – герб. Це може бути як мінімалістичне зображення, так і крутий 3D-варіант. Тут уже можете дозволити своїй фантазії розгулятися на повну. Для цього татуювання підходить будь-яка ділянка тіла. Правда, чоловікам ми рекомендували б вибирати ту, яка не покрита волоссям. Щоправда, це правило стосується будь-якого татуювання, а не лише гербів.

Козаки

Не менш популярний малюнок – козаки. Татуювання з козаком заряджене на силу та нестримність. Той, чиє тіло прикрашає малюнок з козаком, виділяється сміливістю та неприборканим духом. Найкраще наносити це татуювання на плечі. Задля справедливості зазначимо, що виграшніше воно виглядатиме на тих чоловіках, у кого фактурні руки.

Вишивки

Це дуже крутий варіант, який підходить як чоловікам, так і жінкам. На вашому тілі може бути просто орнамент, а може бути вишивка з якимось текстом або малюнком. Тут теж можна не надто обмежувати свою фантазію. Найпопулярніша кольорова гамма, ясна річ, – поєднання червоного з чорним.

Мінімалістичні патріотичні татуювання

Це відмінний варіант для тих, хто хоче прикрасити своє тіло патріотичним татуюванням, але не надто агресивним. Нанесіть на своє тіло мінімалістичне зображення карти України або ж крихітний тризуб, або якусь мотивуючу фразу. Будь-який малюнок стане справжньою прикрасою, якщо він матиме для вас важливе значення. Пам'ятайте про це.

Який ескіз сподобався вам найбільше? Зазначимо, що татуювання, які ми вам показали, необов'язково повторювати. Нехай вони надихнуть вас на щось самобутнє та неповторне.

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