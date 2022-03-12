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Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото

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Патріотичні татуювання для українців - фото 1
Патріотичні татуювання для українців

Якщо ви давно мріяли про татуювання, то зараз, мабуть, чи не найкраща нагода його зробити. Пропонуємо вам кілька варіантів патріотичних тату, які не лише прикрасять ваше тіло, а й заряджатимуть силою та наснагою!

Ми не закликаємо усіх зараз записуватися до тату-салонів. Звертаємося лише до тих, хто давно мріяв прикрасити своє тіло малюнком. Саме для вас Радіо MAXIMUM зібрало круті ескізи патріотичних татуювань. Ви можете зробити собі одне з них або черпати натхнення для створення власного, ексклюзивного ескізу.

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Герби

Найпопулярніший, мабуть, варіант – герб. Це може бути як мінімалістичне зображення, так і крутий 3D-варіант. Тут уже можете дозволити своїй фантазії розгулятися на повну. Для цього татуювання підходить будь-яка ділянка тіла. Правда, чоловікам ми рекомендували б вибирати ту, яка не покрита волоссям. Щоправда, це правило стосується будь-якого татуювання, а не лише гербів.

Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500721
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500725
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500726
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500728
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500730
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500732
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500733
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500738
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500740
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500744
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500747
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500752
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500755
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500756
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500759
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500758

Козаки

Не менш популярний малюнок – козаки. Татуювання з козаком заряджене на силу та нестримність. Той, чиє тіло прикрашає малюнок з козаком, виділяється сміливістю та неприборканим духом. Найкраще наносити це татуювання на плечі. Задля справедливості зазначимо, що виграшніше воно виглядатиме на тих чоловіках, у кого фактурні руки.

Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500722
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500743
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500748
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500750

Вишивки

Це дуже крутий варіант, який підходить як чоловікам, так і жінкам. На вашому тілі може бути просто орнамент, а може бути вишивка з якимось текстом або малюнком. Тут теж можна не надто обмежувати свою фантазію. Найпопулярніша кольорова гамма, ясна річ, – поєднання червоного з чорним.

Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500716
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500717
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500718
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500719
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500720
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500724
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500731
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500734
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500739
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500741
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500746

Мінімалістичні патріотичні татуювання

Це відмінний варіант для тих, хто хоче прикрасити своє тіло патріотичним татуюванням, але не надто агресивним. Нанесіть на своє тіло мінімалістичне зображення карти України або ж крихітний тризуб, або якусь мотивуючу фразу. Будь-який малюнок стане справжньою прикрасою, якщо він матиме для вас важливе значення. Пам'ятайте про це.

Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500745
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500735
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500729
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500715
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500723
Герби, вишиванки та карти України: патріотичні татуювання для українців – приклади з фото - фото 500727

Який ескіз сподобався вам найбільше? Зазначимо, що татуювання, які ми вам показали, необов'язково повторювати. Нехай вони надихнуть вас на щось самобутнє та неповторне.

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