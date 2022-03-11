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"Руський воєнний корабль, іди н***й": круті патріотичні татуювання – приклади, фото
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Фраза "Руський воєнний корабль, іди н***й" стала уже культовою. Тож не дивно, що вона надихнула безліч українців зробити татуювання з відповідним написом. До вашої уваги приклади тату. Вибирайте собі те, яке подобається понад усе.
Якщо ви давно мріяли про татуювання або ж хотіли прикрасити своє тіло новим, то у Радіо MAXIMUM є гарна ідея. Візьміть на озброєння фразу "Руський воєнний корабль, іди н***й". Вона може стати основою крутого тату!
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Прості написи
Для прихильників мінімалізму пропонуємо просто вибрати напис. Він може бути як дрібним, так і масивним. Усе залежить від вашої сміливості, а також того, куди тату хочете нанести. Найпопулярніше зараз – руки.
- Можна набити напис "Руський воєнний корабль, іди н***й", наприклад, на зап'ясті.
- Можна ж на передпліччя або плече.
- Не менш виграшно напис виглядає на ключицях. Цей варіант сподобається панянкам.
Не в останню чергу можна нанести його на стегно. Ідеальний варіант, щоб нагадати під час відпочинку, наприклад, у Туреччині або Єгипті, де місце москалям. Правда, маємо підозру, що дуже скоро вони зможуть подорожувати хіба до Тайги.
Кольорові написи
Якщо мінімалізм – не зовсім ваше, то можна віддати перевагу кольоровим написам. Це можуть бути стилізовані татуювання з цікавими шрифтами або ж популярні варіанти написів, оформлені під, наприклад, герб України.
Тут головне – вибрати хорошого майстра, який не перетворить напис на розмиту кашу на вашому тілі. Не дуже б хотілося, щоб круте татуювання довелося "забивати" чимось іншим поверху.
Мінімалістичний малюнок
Також можна віддати перевагу написові з мінімальним малюнком. Наприклад, той же кораблик, який іде на дно або чимось подібним. Цей формат припаде до душі тим, чиє тіло якраз прикрашають маленькі, але дуже символічні малюнки.
Зображення з написом
Наостанок пропонуємо звернути увагу на великі та круті малюнки. Їх може собі дозволити справжній сміливець, який хоче привернути максимум уваги до вірусної цитати українського прикордонника.
Для таких малюнків ідеально підходять стегна, живіт, спина, груди. Загалом, будь-яка плюс-мінус більша за площею ділянка тіла.
Ми вже для себе вибрали з-поміж усіх ескізів ідеальний. І вже не можемо дочекатися, коли запишемося до тату-майстра, щоб набити його собі.
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