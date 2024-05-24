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Це моє місто: красиві пісні про Київ, які дозволяють відчути атмосферу столиці

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Слухайте пісні про Київ до Дня міста - фото 1
Слухайте пісні про Київ до Дня міста / Колаж Радіо МАКСИМУМ

Цьогоріч 26 травня Київ святкує свій День народження – свято, яке об'єднує всіх мешканців та шанувальників цього прекрасного міста. І складно собі уявити цей день без хорошої музики. Особливо тієї, яка присвячена Києву!

Київ, зі своїми зеленими пагорбами, золотими куполами і бурхливою історією, не перестає надихати поетів, музикантів та композиторів. У цей день ми з радістю пригадуємо пісні, присвячені нашому улюбленому місту. Вони відображають його дух, красу та велич, і допомагають кожному з нас відчути особливу атмосферу столиці. Запрошуємо вас поринути у світ музики, яка славить Київ, та разом з нами відзначити День Києва через найкращі пісні про наше місто.

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Гарні пісні про Київ

Слухайте разом з Радіо МАКСИМУМ красиві пісні про Київ, щоб цілком і повністю відчути атмосферу цього незабутнього міста!

Павло Зібров – Хрещатик: дивіться відео на пісню

CEPASA – Київ: дивіться відео на пісню

LELY45 – Дівчинка із Київського гетто: дивіться відео на пісню

ONUKA – Misto: дивіться відео на пісню

PROBASS ∆ HARDI – ГОВОРИТЬ КИЇВ: слухайте пісню

Tember Blanche – про Київ: дивіться відео на пісню

Віктор Павлік – Афіни, Київ і Стамбул: дивіться відео виступу

Євген Філатов – Київ: дивіться відео на пісню

Квітка Цісик – Київський вальс: слухайте пісню

Жадан i Собаки – Троєщина: дивіться відео виступу

Більше пісень про Київ, які варто почути:

  • 5 Vymir – Скелі
  • adm:t – вул. Фучика
  • ANSTAY – Київ
  • Badworth & Chocollab – Procrastinator
  • Badworth & Chocollab – Freak
  • Badworth & Chocollab – Papitam
  • Badworth & Chocollab – Telephone
  • Badworth & Chocollab – Ctrl C
  • Blooms Corda – Київський вокзал
  • Das Wortspiel – Лівобережна
  • O.Torvald – Київ-Лондон
  • ONUKA – Zenit
  • Our Atlantic – чуєш
  • PAAT & RUSIIICK — Київ воєнний
  • Postman – Київські вулиці
  • SAGE, elarm, Marbi – Київ то є Вдома
  • spice spice boy – Обласная
  • TOLO4NYI – Місто
  • THE HARDKISS – Festival (присвята Києву)
  • thekomakoma – Сердечко
  • thekomakoma – Киянка (feat. Марія Стопник)
  • thekomakoma – Річка - Чарівниця (feat. Kokochikeng)
  • thekomakoma – Час Рікою Пливе (feat. DJ Ministr)
  • Tom Misch, Yussef Dayes – Kyiv
  • Vanessa Paradis – Kiev
  • Вагоновожатые – Эффект лестницы
  • Вагоновожатые – Без трамваев
  • ВУЗВ – Динамо Київ
  • гурт [O] – Києве Мій
  • Козак Фокін – Білі каштани
  • Лідія Відаш – Каштани
  • Мертвій Півень – Київський триптих
  • Микола Ковальський – Гідропарк
  • Настя Гонцул – Поділ
  • Ницо Потворно – ХВЛВ
  • Ницо Потворно – Темнота у Кло
  • Ницо Потворно – Афтерклоузер
  • Ницо Потворно – Київ
  • Олександр Таранець – Все, що мені потрібно
  • паліндром – весь день
  • Фіолет – Київ-Берлін-Київ
  • Юрій Гуляєв – Києве мій

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