Це моє місто: красиві пісні про Київ, які дозволяють відчути атмосферу столиці

Цьогоріч 26 травня Київ святкує свій День народження – свято, яке об'єднує всіх мешканців та шанувальників цього прекрасного міста. І складно собі уявити цей день без хорошої музики. Особливо тієї, яка присвячена Києву!

Київ, зі своїми зеленими пагорбами, золотими куполами і бурхливою історією, не перестає надихати поетів, музикантів та композиторів. У цей день ми з радістю пригадуємо пісні, присвячені нашому улюбленому місту. Вони відображають його дух, красу та велич, і допомагають кожному з нас відчути особливу атмосферу столиці. Запрошуємо вас поринути у світ музики, яка славить Київ, та разом з нами відзначити День Києва через найкращі пісні про наше місто.

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Гарні пісні про Київ

Слухайте разом з Радіо МАКСИМУМ красиві пісні про Київ, щоб цілком і повністю відчути атмосферу цього незабутнього міста!

Павло Зібров – Хрещатик: дивіться відео на пісню

CEPASA – Київ: дивіться відео на пісню

LELY45 – Дівчинка із Київського гетто: дивіться відео на пісню

ONUKA – Misto: дивіться відео на пісню

PROBASS ∆ HARDI – ГОВОРИТЬ КИЇВ: слухайте пісню

Tember Blanche – про Київ: дивіться відео на пісню

Віктор Павлік – Афіни, Київ і Стамбул: дивіться відео виступу

Євген Філатов – Київ: дивіться відео на пісню

Квітка Цісик – Київський вальс: слухайте пісню

Жадан i Собаки – Троєщина: дивіться відео виступу

Більше пісень про Київ, які варто почути:

5 Vymir – Скелі

adm:t – вул. Фучика

ANSTAY – Київ

Badworth & Chocollab – Procrastinator

Badworth & Chocollab – Freak

Badworth & Chocollab – Papitam

Badworth & Chocollab – Telephone

Badworth & Chocollab – Ctrl C

Blooms Corda – Київський вокзал

Das Wortspiel – Лівобережна

O.Torvald – Київ-Лондон

ONUKA – Zenit

Our Atlantic – чуєш

PAAT & RUSIIICK — Київ воєнний

Postman – Київські вулиці

SAGE, elarm, Marbi – Київ то є Вдома

spice spice boy – Обласная

TOLO4NYI – Місто

THE HARDKISS – Festival (присвята Києву)

thekomakoma – Сердечко

thekomakoma – Киянка (feat. Марія Стопник)

thekomakoma – Річка - Чарівниця (feat. Kokochikeng)

thekomakoma – Час Рікою Пливе (feat. DJ Ministr)

Tom Misch, Yussef Dayes – Kyiv

Vanessa Paradis – Kiev

Вагоновожатые – Эффект лестницы

Вагоновожатые – Без трамваев

ВУЗВ – Динамо Київ

гурт [O] – Києве Мій

Козак Фокін – Білі каштани

Лідія Відаш – Каштани

Мертвій Півень – Київський триптих

Микола Ковальський – Гідропарк

Настя Гонцул – Поділ

Ницо Потворно – ХВЛВ

Ницо Потворно – Темнота у Кло

Ницо Потворно – Афтерклоузер

Ницо Потворно – Київ

Олександр Таранець – Все, що мені потрібно

паліндром – весь день

Фіолет – Київ-Берлін-Київ

Юрій Гуляєв – Києве мій

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