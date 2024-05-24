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Це моє місто: красиві пісні про Київ, які дозволяють відчути атмосферу столиці
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Цьогоріч 26 травня Київ святкує свій День народження – свято, яке об'єднує всіх мешканців та шанувальників цього прекрасного міста. І складно собі уявити цей день без хорошої музики. Особливо тієї, яка присвячена Києву!
Київ, зі своїми зеленими пагорбами, золотими куполами і бурхливою історією, не перестає надихати поетів, музикантів та композиторів. У цей день ми з радістю пригадуємо пісні, присвячені нашому улюбленому місту. Вони відображають його дух, красу та велич, і допомагають кожному з нас відчути особливу атмосферу столиці. Запрошуємо вас поринути у світ музики, яка славить Київ, та разом з нами відзначити День Києва через найкращі пісні про наше місто.
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Гарні пісні про Київ
Слухайте разом з Радіо МАКСИМУМ красиві пісні про Київ, щоб цілком і повністю відчути атмосферу цього незабутнього міста!
Павло Зібров – Хрещатик: дивіться відео на пісню
CEPASA – Київ: дивіться відео на пісню
LELY45 – Дівчинка із Київського гетто: дивіться відео на пісню
ONUKA – Misto: дивіться відео на пісню
PROBASS ∆ HARDI – ГОВОРИТЬ КИЇВ: слухайте пісню
Tember Blanche – про Київ: дивіться відео на пісню
Віктор Павлік – Афіни, Київ і Стамбул: дивіться відео виступу
Євген Філатов – Київ: дивіться відео на пісню
Квітка Цісик – Київський вальс: слухайте пісню
Жадан i Собаки – Троєщина: дивіться відео виступу
Більше пісень про Київ, які варто почути:
- 5 Vymir – Скелі
- adm:t – вул. Фучика
- ANSTAY – Київ
- Badworth & Chocollab – Procrastinator
- Badworth & Chocollab – Freak
- Badworth & Chocollab – Papitam
- Badworth & Chocollab – Telephone
- Badworth & Chocollab – Ctrl C
- Blooms Corda – Київський вокзал
- Das Wortspiel – Лівобережна
- O.Torvald – Київ-Лондон
- ONUKA – Zenit
- Our Atlantic – чуєш
- PAAT & RUSIIICK — Київ воєнний
- Postman – Київські вулиці
- SAGE, elarm, Marbi – Київ то є Вдома
- spice spice boy – Обласная
- TOLO4NYI – Місто
- THE HARDKISS – Festival (присвята Києву)
- thekomakoma – Сердечко
- thekomakoma – Киянка (feat. Марія Стопник)
- thekomakoma – Річка - Чарівниця (feat. Kokochikeng)
- thekomakoma – Час Рікою Пливе (feat. DJ Ministr)
- Tom Misch, Yussef Dayes – Kyiv
- Vanessa Paradis – Kiev
- Вагоновожатые – Эффект лестницы
- Вагоновожатые – Без трамваев
- ВУЗВ – Динамо Київ
- гурт [O] – Києве Мій
- Козак Фокін – Білі каштани
- Лідія Відаш – Каштани
- Мертвій Півень – Київський триптих
- Микола Ковальський – Гідропарк
- Настя Гонцул – Поділ
- Ницо Потворно – ХВЛВ
- Ницо Потворно – Темнота у Кло
- Ницо Потворно – Афтерклоузер
- Ницо Потворно – Київ
- Олександр Таранець – Все, що мені потрібно
- паліндром – весь день
- Фіолет – Київ-Берлін-Київ
- Юрій Гуляєв – Києве мій
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