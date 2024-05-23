Красиві та зворушливі вірші про Київ до Дня міста, які варто прочитати кожному

День Києва, який святкується цьогоріч 26 травня, є особливим днем для кожного, хто любить це величне місто. Київ – це не лише серце України, а й культурний, історичний та духовний центр, який зачаровує своєю неповторною атмосферою. Й оспіваний він у віршах.

З давніх-давен столиця нашої країни надихає поетів, письменників та митців на створення шедеврів, що передають його красу, велич і душу. Вірші про Київ – це своєрідні оспівані миті, які відображають любов, гордість та шану до цього дивовижного міста.

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Красиві вірші про Київ

У нашій добірці віршів, присвячених Дню Києва, ви знайдете слова, які торкаються серця і змушують відчути всю глибину почуттів до нашої столиці. Насолоджуйтеся поетичними рядками, що оспівують красу та велич Києва у цей святковий день.

Київ / М. Рильський

Наш Київ розіслався

На горах над Дніпром,

Садами заквітчався,

Мов дівчина вінком.

Його побудували

Брати, батьки, діди.

І славно захищали

Від лютої біди...

***

Початки Києва / О. Олесь

Над Дніпром широким, вільним,

Де луги й степи цвіли,

Наші прадіди поляни

Оселились і жили.

Хлібороб робив у полі,

Пас пастух корів, овець,

З луком, з стрілами гнучкими

По лісах ходив ловець.

Пишно квітла Україна,

Повна всякого добра.

Як в раю, жили поляни

Понад хвилями Дніпра.

Все своє вони любили,

Шанували і чуже,

Хай, мовляв, Перун і Волос

Всіх від лиха стереже.

А коли сусід лінивий

Заздрив силі багача,

Вміли наші показати

Обосічного меча.

І віки нога ворожа

Не ступала на наш лан.

Всі сусіди шанували

І боялися полян.

...Де стоїть тепер наш Київ,

Там була сама гора,

Жив там першим Кий з Хоривом,

Щек та Лебідь – їх сестра.

Над самим Дніпром на горах,

Огороджений з боків

Ровом, мурами, валами,

Київ виріс і розцвів.

На сторожі коло його,

Наче батько, став Дніпро,

Наче батько сину, ніс він

З півдня й півночі добро.

І здавалось, Україна

Буде квітнути віки,

І здавалось, всі народи

Їй сплітатимуть вінки.

***

Як тебе не любити, Києве мій / Д. Луценко

Грає море зелене,

Тихий день догора.

Дорогими для мене

Стали схили Дніпра,

Де колишуться віти

Закоханих мрій...

Як тебе не любити,

Києве мій!

В очі дивляться канни,

Серце в них переллю.

Хай розкажуть коханій,

Як я вірно люблю.

Буду мріяти й жити

На крилах надій...

Як тебе не любити,

Києве мій!

Спить натомлене місто

Мирним, лагідним сном.

Ген вогні, як намисто,

Розцвіли над Дніпром.

Вечорів оксамити,

Мов щастя прибій...

Як тебе не любити,

Києве мій!

***

Києву / М. Рильський

Прекрасний Києве на предковічних горах!

Многострадальному хвала тобі, хвала!

Хай на просторищах, де смерть, як ніч, пройшла,

Воскресне день життя і весен неозорих!

За очі змучені дітей смертельно хворих,

За кров, що річкою гарячою текла,

За сквернені скарби, за чорні всі діла

Хай вороги твої розсиплються на порох!

Покари повної настав жаданий час!

Не пощербився меч, і світоч не погас,

Вершить свій правий суд свята людська скорбота!

Синам, що віддають життя за отчий дім,

Що волю принесли крізь непроглядний дим,

Наш Київ Золоті розкрилює ворота.

***

Я виросла у Київській Венеції / Л. Костенко

Я виросла у Київській Венеції.

Цвіли у нас під вікнами акації.

А повінь прибувала по інерції

і заливала всі комунікації.

Гойдалися причали і привози.

Світилися кіоски, мов кіотики.

А повінь заливала верболози

по саме небо і по самі котики.

О, як було нам весело, як весело!

Жили ми на горищах і терасах.

Усе махало крилами і веслами,

і кози скубли сіно на баркасах.

І на човнах, залитими кварталами,

коли ми поверталися зі школи,

дзвеніли сміхом, сонцем і гітарами

балкончиків причалені гондоли.

І слухав місяць золотистим вухом

страшні легенди про князів і ханів.

І пропливав старий рибалка Трухан.

Труханів острів... острів Тугорханів...

А потім бомби влучили у спокій.

Чорніли крокв обвуглені трапеції.

А потім повінь позмивала попіл

моєї дерев'яної Венеції.

***

Київський вальс / А. Малишко

Ночі солов'їнії, ночі весняні,

Доли подніпровські наснились мені.

Знову цвітуть каштани,

Хвиля дніпровська б’є.

Молодість мила, – ти щастя моє.

Далі неозорії, київські сади,–

Друже незабутній, ти прийдеш сюди.

Знову цвітуть каштани,

Хвиля дніпровська б’є.

Молодість мила, – ти щастя моє.

Стежки і доріженьки ген лягли у даль.

В парі ми любилися, серденьку жаль.

Знову цвітуть каштани,

Хвиля дніпровська б’є.

Молодість мила, – ти щастя моє.

Нам би ще зустрітися в солов’їну ніч.

Теплі зорі київські сяяли б довіч.

Знову цвітуть каштани,

Хвиля дніпровська б’є.

Молодість мила, – ти щастя моє.

***

Київ / Ю. Турчина

Колись давно столицю заснували

Кий, Щек, Хорив та Либідь, їх сестра.

Мій, Києве, ти місто старовинне,

Краси утілення та вічного добра.

Тече Дніпро. Колись у його водах

Князь Володимир хрещення прийняв.

Він дбав про долю рідної країни,

Вчив грамоти та храми будував.

Ось пам’ятник Хмельницькому Богдану,

Цей гетьман для людей героєм став:

Походи він очолював козацькі,

Й про незалежність України дбав.

Ось Києво-Печерська Лавра стала,

Це пам’ятка духовності, тепла.

Попросимо усі, щоб Божа Матір

І нас, і Україну берегла.

У часи війни героєм став наш Київ,

Його ми ворогам не віддали,

І ми в музеї під відкритим небом

Згадаємо славетні ті бої.

Малята люблять своє рідне місто:

Тут цирк, театр дитячий, зоопарк,

Фунікулер, майданчики для ігор,

Тут з каруселями й гойдалками парк.

Так хочеться, щоб кожен з вас побачив

Красу столиці у весняний час.

Коли каштанами Хрещатик розцвітає,

До Києва запрошуємо вас!

***

Пісня про Київ / А. Малишко

Білі каштани,

Світлі огні,

Де б не бував я, –

Любі мені.

Київські ночі,

Зустрічі в саду –

В серці, куди не піду.

Гори високі,

Синь дніпрова,

Молодість наша

Вічно жива.

Київські ночі,

Зустрічі в саду –

В серці, куди не піду

Ми покохались

Там, де дуби,

В київськім небі

Два голуби

Кружать, здіймають

Крилоньки свої,

Наче ми в парі, в сім'ї.

Так воно стане,

Так воно є. ...

Білі каштани,

Щастя моє.

Рідна столице –

Ти моя весна,

Світла, погожа, ясна.

Київські ночі,

Зустрічі в саду –

В серці, куди не піду.

***

Тисячолітньому Києву / В. Стус

Тисячолітньому Києву

закортіло омолодитися.

Раптом Київ відчув готелі,

електрички, тролейбуси, поїзди,

міст Патона

і незграбні будинки Хрещатика.

Шершавий асфальт

Київ лизнув

своїм язиком язичницьким —

і схили Зеленого театру

почали проростати куницями,

віверицями, буй-турами,

зареготала, розганяючи Дніпрові хвилі,

поганська Ярилова голова.

Київ астматичне закашлявся.

Протягами метро

електропоїзди задеренчали злякано,

бо кільканадцять шарів ґрунту,

білого од людських кісток,

кінських черепів,

сивого попелу ритуальних крад,

набрижилися, як шерсть

на шиї розгніваного бика.

Київ натужився і затих:

де його в бісовій мамі

підняти оце збіговисько

новобудов, проспектів, магістралей

і високі черева

нерозроджених земляків своїх?

А побила б тебе сила божа,

вилаявся язичницький Київ.

Але побачив зграйку піонерів

і, присоромлений, нахилив голову.

Сховався – і нічичирк.

***

Київ / М. Вінграновський

На срібнім березі Дніпра

Слов'янства золота столице,

Світанку мови і добра,

Вікно у світ стооке і столице,

Всі сто століть у скрути і жалі

Під небозвіддям згрозеної днини

Ти водиш серцем нашим мужні кораблі

З вітрилами на щоглі України.

Духовна міро нації Дніпра,

Високий воїне з мозольними руками,

Та смерть стара, неправда та стара,

Що тихомудро жерла нас віками, –

ПроклЯта, прОклята, погибла – не гребе!

Ми більш не покручі, не блазні, не лакузи.

І вільний дух, і вільних дум союзи

Сьогодні наш заколосили герб.

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