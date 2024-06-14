На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Красиві та щемливі пісні про батька, які мають бути у вашому плейлисті
-
- 264
Пісні про батька займають особливе місце в музичній культурі, відображаючи глибокі емоції і важливі життєві цінності. Вони часто розповідають про любов, вдячність, повагу і пам'ять про татусів, які відіграли ключову роль у формуванні наших особистостей і життєвих пріоритетів.
Ці пісні можуть бути різними за жанром – від народних балад до сучасних поп-хітів, але всі вони мають спільну рису: вони відображають теплоту і близькість стосунків між дітьми і батьками.
Читайте також: Хорошого батька замінити таким же неможливо: красиві цитати про татусів
Красиві пісні про батька
В таких піснях ми можемо знайти не тільки особисті історії та переживання виконавців, але й універсальні теми, які резонують з кожним слухачем. Вони можуть викликати як сльози, так і усмішки, адже кожна мелодія і кожне слово передають ту особливу атмосферу родинного затишку і підтримки, яку дають нам наші батьки.
Завдяки пісням про батька, ми маємо можливість ще раз замислитися про важливість цих людей у нашому житті і висловити свої почуття через музику. Вони служать нагадуванням про те, як важливо цінувати і поважати своїх батьків, незалежно від обставин.
Jerry Heil – Тато: дивіться кліп на пісню
Пісня прийшла сама. Я просто почула мелодію гітари і почала наспівувати: "Тато, утамуй, ута-утамуй. Тато, утамуй, утамуй, тато". Написала її спеціально до Дня народження мого батька. Але як важко тим дітям – маленьким і дорослим дітям – чиї батьки служать? Приспів я присвятила їх татам. В пісні є фраза: на землю-хліб ллються сльози-сіль. Вона прийшла мені в процесі написання,
– розповіла співачка.
YAKTAK – Батьку: дивіться відео на пісню
"Ми схожі на наших батьків не тільки рисами лиця, а й душею та характером. Батько – це завжди символ мужності та наслідування для мене. Зараз у часи війни сотні дітей ночами хвилюються за свого тата, адже він захищає наш спокій. І я пишаюся кожним дорослим чоловіком, що живе в нашій країні. Я радий наслідувати традиції своїх дідів та прадідів, та колись самому нести це відповідальне звання батька", – розповів виконавець.
Сергій Лазановський – Тато: дивіться кліп на пісню
Цією піснею я хочу подякувати своєму татові за те безтурботне дитинство, яке в мене було, за підтримку та розуміння в юності, за мудрі поради в дорослому житті. Трек "ТАТО" викличе у вас спогади та емоції, які десь глибоко заховались у вашій пам'яті,
– розповів співак.
У народі говорять, що чоловік повинен за своє життя збудувати дім, виховати сина та посадити дерево. Саме це проживає наш герой у даній відеороботі. Пісня про тата зараз є особливою, адже так багато татусів захищає нашу неньку Україну від ворога, який окупував частину наших територій.
FRANKO band – Потанцюй зі мною, тату: дивіться відео на пісню
"Сподіваємося, ця історія відгукнеться у серцях багатьох, хто хоч і давно в дорослому плаванні, та все ж залишається тендітною крихіткою в очах того першого, найважливішого чоловіка у житті – БАТЬКА! Обійміть татусів цього дня якомога міцніше! Згадайте про них, якщо їх уже немає поряд і не шкодуйте емоцій… Їхня любов завжди неосяжна — в рідному домі, за кілометрами чи високо в небі..." – закликають в описі до відео.
Антитіла – У книжках: дивіться відео на пісню
Він вивчить всі кольори, цифри і букви, закінчить школу, інститут. Дізнається кохання і дружби, радості і розчарувань. Можливо стане великим винахідником або відомим коміком, можливо напише важливий програмний код, чи врятує комусь життя... Але вже ніколи не дізнається одного – голосу тата. Війна має багато смислів... Але нею не можна виправдати дитячі сльози. Ніколи!
– розповів Тарас Тополя.
KOLA – Salut Papa: дивіться кліп на пісню
В моєму ідеальному світі немає місця подібним історіям, але, на жаль, вже як є. SALUT PAPA – іронічна рефлексія на мої стосунки з батьком, точніше, їхню відсутність. Ця пісня стала, мабуть, найкращим його проявленням в моєму житті, батько дав влучний привід записати її та зняти класний кліп, який мені дуже подобається, сподіваюсь, ви оціните теж. Я постала у новому образі та надіслала у сюжеті вам пару прихованих знаків, пишіть в коментарях, що сподобалося у кліпі найбільше,
– розповіла KOLA.
Солоха – Тато: дивіться відео на пісню
Зворушливу пісню "Тато" співачка присвячує пам'яті свого татуся, який декілька років тому пішов з життя. Втрата батька – це велика рана, яка залишила глибокий слід на серці СолоХи. Ця пісня — це ода пам'яті про нього, про його щиру батьківську любов та підтримку, про важливість сімейних цінностей та силу родинного зв'язку.
Для тата – я завжди маленька доня. І щастя просто більшого не знала, коли тримав ти мене у долонях. До неба підкидав, а я літала,
– тепло згадує у пісні артистка про своє щасливе дитинство.
Додайте пісні, які припали вам до душі та знайшли відгук у серці, до свого плейлиста. Вони однозначно варті вашої уваги!
Це цікаво: Висловіть свою вдячність та любов з допомогою красивих віршів до Дня батька
-
12:16Трейлер документального фільму "Реал" Олега Сенцова виклали у мережу
-
11:13Віктор Ющенко став зіркою тіктоку: кумедне відео завірусилось у мережі
-
10:15Готуємо найпухкіші вареники з полуницею разом з Євгеном Клопотенком
-
09:15Що робити, якщо запізнився на роботу: практичні поради
- 18 червня
-
20:20На аукціоні в Британії продадуть мотиваційні постери часів Другої світової війни
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
19:25Андрій Шевченко емоційно звернувся до ЗСУ та українців перед матчем Румунія-Україна
-
18:30Співачка Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами "Азову"
-
17:25Ловіть рецепт легкого літнього салату від Ектора Хіменеса-Браво
-
16:20"Мені потрібна тиша": захисниця Маріуполя "Пташка" припиняє співпрацю з 59-ою ОМПБр
-
15:15TESLA, FORD, JEEP: найпопулярніші в Україні вживані авто з США
-
14:25Неофіційний гімн України на Євро-2024: YAKTAK представив новий трек "Ми йдемо"
-
13:20Письменник Сергій Жадан присвятив вірш медичному батальйону "Госпітальєри"
-
12:21У Мюнхені перед матчем України на Євро-2024 встановили частину трибуни стадіону з Харкова
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
11:20Голлівудська зірка Вігго Мортенсен відвідав кінофестиваль "Миколайчук OPEN" у Чернівцях
-
10:15Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Театр"
-
09:16Залучають мігрантів: в Україні 74% будівельних компаній відчувають дефіцит кадрів
- 17 червня
-
20:25Нове світосприйняття і підтримка полонених: SAVLEPOV святкує своє 36-річчя
-
19:25В Одесі представили новий український морський дрон Stalker 5.0. вартістю €60 тисяч
-
18:30Артем Пивоваров став продюсером: презентував перший трек з учасниками Голосу країни
-
17:255 правил ефективного навчання в часи ШІ й постійних змін
-
16:25Харківський патрульний отримав звання почесного донора України
-
15:20"Конотопська відьма" на Саміті миру у Швейцарії: актори зіграли фрагменти вистави
-
14:20Реперка Alyona Alyona відсвяткувала 33-річчя на фронті: провела концерт
-
09:15Що робити, якщо запізнився на роботу: практичні поради
- 18 червня
-
18:30Співачка Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами "Азову"
-
14:25Неофіційний гімн України на Євро-2024: YAKTAK представив новий трек "Ми йдемо"
-
10:15Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Театр"
- 17 червня
-
18:30Артем Пивоваров став продюсером: презентував перший трек з учасниками Голосу країни
-
14:20Реперка Alyona Alyona відсвяткувала 33-річчя на фронті: провела концерт
-
10:15Три знаки Зодіаку, яким варто тримати язик за зубами у понеділок
- 16 червня
-
17:19Усього за 23 секунди: Албанія встановила новий рекорд швидкості забитого гола на Євро
-
13:17Як провести День батька: цікаві ідеї для сімейного дозвілля
-
09:15Україна повернула ще 14 дітей з росії та тимчасово окупованих територій
-
07:18Ти – наш супергерой: красиві й оригінальні привітання з Днем батька
- 15 червня
-
17:17Добірка красивих фільмів до Дня батька, які зворушать до глибини душі
-
13:20Обманув систему: фотограф подав реальну фотографію на конкурс для зображень з ШІ
-
09:15"Наші міста борються за свободу" : футболісти збірної України записали звернення про війну
- 14 червня
-
17:25Це в нас від предків: чому всі так люблять пліткувати
-
09:17Хорошого батька замінити таким же неможливо: красиві цитати про татусів
- 13 червня
-
22:13Красиві й оригінальні привітання з Міжнародним днем блогера
-
14:20З фольклорними нотами: Віктор Винник і МЕРІ зняли кліп на пісню "Красиво"
-
10:17Здійснив свою мрію: захисник з Львівщини танцював на великій сцені на протезі
- 12 червня
-
18:17Мадонна підтримала українських дітей, які постраждали від війни: зворушливе відео
-
14:16Три знаки Зодіаку, яким ревнощі здатні затьмарити розум
- 11 червня
-
18:30Допомогла ЗСУ: на концерті Артема Пивоварова українка попрощалася із довгим волоссям
-
14:20Прапор довжиною 207 метрів: у столиці встановили рекорд України
-
10:20МОН змінило умови вступу для бакалаврів, магістрів та аспірантів: що оновилось
- 10 червня
-
18:30Хліб в Україні суттєво подорожчає та змінить смак: у чому причина