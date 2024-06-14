Хорошого батька замінити таким же неможливо: красиві цитати про татусів

З кожним роком ми все більше усвідомлюємо важливість ролі батька у нашому житті. День батька – це чудова нагода висловити свою вдячність, любов і повагу до наших татусів. Зробити це можна, зокрема, використовуючи красиві цитати.

У цей особливий день, 16 червня, ми збираємо найтепліші та наймудріші цитати, що допоможуть передати ваші почуття і розповісти про те, наскільки вони важливі для нас. Нехай ці слова стануть джерелом натхнення для вас і ваших близьких, наповнять ваші серця теплом і нагадують про незламний зв'язок між батьком та дитиною.

Читайте також: Висловіть свою вдячність та любов з допомогою красивих віршів до Дня батька

Красиві цитати про батька

Любов батька – виняткова, вона не схожа на любов матерів, в ній мало слів. Але вона неоціненна.

***

Будь-якого працівника – від сторожа до міністра – можна замінити таким же або ще більш здібним працівником. Хорошого ж батька замінити таким же гарним батьком неможливо. В.А. Сухомлинський

***

В кожному хорошому батька є щось від матері. Лі Соак

***

Неважливо, ким насправді був мій батько; важливо, яким я його пам'ятаю. Енн Секстон

***

Буває, що найбідніший батько залишає своїм дітям багату спадщину. Рут Ренкель

***

У синочка є всі іграшки, про які мріяв батько. Роберт Е. Віттен

***

Батько для дівчинки – це перший і довгий час єдиний чоловік в житті. Він найкращий і сильний. За нього не треба боротися, його не треба шукати. Він любить без жодних умов.

***

Буває, що найбідніший батько залишає своїм дітям багату спадщину. Рут Ренкель

***

У мене три дочки; ймовірно, тому я зіграв короля Ліра майже без репетицій. Пітер Устинов

***

Якщо у вас одна дитина – ви батько; якщо у вас двоє дітей – ви рефері. Девід Фрост

***

Названий батько: чоловік, який хоче бути твердо впевнений в тому, що батько його дитини – не він. Адріан Декурсель

***

Якщо чоловік надто вже пристрасно любить своїх дітей, можна бути впевненим, що він нещасливий. Марія, королева Румунії

***

Косметика робить дівчину гарненькою, але тільки усмішка батька дозволяє обличчю виблискувати красою!

***

Батько надав на мене великий вплив, він був сновидою. Спайк Мілліган

***

Я не став батьком, тому що люблю дітей. Фалес

***

Стати батьком зовсім легко. Бути батьком, навпаки, важко. В. Буш

***

Напевно, важко бути батьком і жити в постійному страху, що одного разу твоя дочка зустріне хлопця своєї мрії. Або, навпаки, ніколи нікого не полюбить.

***

У супермаркеті мама і я шукали найбільш ароматну каву, а тато схопив какао і радісний побіг оплачувати свою покупку.

***

Кожен тато покривить душею, якщо буде говорити, що підіймається кар'єрними сходами заради сина. Насправді він старається для своєї матері. Болеслав Пашковський.

***

Звичаї батьків, хороші вони чи погані, стають недоліками їх нащадків. Демокріт.

***

Звички батьків, і погані і хороші, перетворюються на вади дітей. Демокріт

***

Заслуги батька на сина не поширюються. М. Сервантес

***

Щоб атмосфера в родині завжди була позитивною, батько повинен бути тихим і непомітним. Оскар Уайльд

***

Батьківська любов нічим не відрізняється від любові до самого себе. Люк де Клапье Вовенарг

***

Чому батько любить сина сильніше, ніж син батька? Тому що син – його створення. Все бувають прихильні до того, що вони самі створили. Аристотель

***

Секрет доброго правління: правитель нехай буде правителем, підданий – підданим, батько – батьком, а син – сином. Конфуцій

***

Батьки люблять своїх дітей тривожною і поблажливою любов'ю, яка псує їх. Є інша любов, уважна і спокійна, яка робить їх чесними. І така справжня любов батька. Д. Дідро

***

Краще, що батько може зробити для своїх дітей – це любити їх матір.

***

Тільки батько не заздрить таланту сина. Йоганн В. Гете

***

Якщо чоловік не став своїм дітям справжнім батьком, він не чоловік. Маріо Пьюзо

***

Це цікаво: День сім'ї: красиві привітання у прозі та своїми словами