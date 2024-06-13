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Висловіть свою вдячність та любов з допомогою красивих віршів до Дня батька

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Вірші до Дня батька / Колаж Радіо МАКСИМУМ

День батька у 2024 році українці відзначають 16 червня. З цієї нагоди Радіо МАКСИМУМ в одному матеріалі зібрав красиві дитячі вірші, присвячені татусям!

День батька – особливе свято, коли ми висловлюємо свою любов і вдячність нашим татусям за їхню турботу, підтримку і безмежну любов. Цей день – чудова нагода нагадати нашим татам, наскільки вони важливі для нас і як сильно ми їх цінуємо. Зробити це можна і за допомогою віршів, які ми зібрали в одному матеріалі.

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Вірші до Дня батька

Татова любов, Сергій Рачинець

Татова любов – як літній день,
Пахне потом, хлібом, споришами...
Не знайти такої вам ніде, –
Ну – хіба що на долонях мами.
Татова любов – як джерело,
Чиста, світла: п'ю – і не нап'юся.
Ще такої у світі не було, –
Ну, хіба що ув очах матусі.
Татова любов – немов меди,
Солодко від неї, аж не йметься.
Спробуй, ще таку десь віднайди, –
Ну, хіба що в материнськім серці.
Татова любов – мов океан,
Де – ні дна, ні берега земного...
В неї, справді виміру нема,
Бо вона, як в матері, від – Бога.

***

Хто научить?..., Сергій Рачинець

Хто научить жити свято,
Батьківщину берегти?
Ну, звичайно, – любий тато, –
Скаже кожний, я і ти.
Хто мене щодня голубить,
Зігріває, як вогонь?
Ну, звичайно, тато знову, –
З ним не матимеш журби.
Хто навчить любити працю,
Боже славити ім'я,
Зустрічати сонце вранці
Ніжним співом солов'я?
Тато! Тато! Звісно, тато! –
Ляже думка на чоло.
Чи було б сьогодні свято,
Якби тата не було?

***

Диво-татусь, Леся Вознюк

Як весняне сонечко
усміхалась донечка.
В оченятах сяяли
щастя промінці.
Тішилася донечка,
що її долонечка,
крихітна долонечка,
в татовій руці.
Щебетала донечка
про жучка та сонечко.
З татком не боялася
навіть павука.
Бо у світі цілому
малюку несмілому
так спокійно й затишно
в тата на руках.
І радів за донечку
місяць у віконечку,
на краєчок ліжечка
стиха він присів.
Побажав маляточкам –
хлопчикам й дівчаточкам –
мати добрих, лагідних
диво-татусів.

***

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Малий, Платон Воронько

О, татові добре –
Замажеться в сажу,
І мама нічого,
Нічого не скаже.
Води підігріє
І кличе: – Вмивайся.
А як я замажусь –
У дім не з'являйся.
Мій тато одягнеться,
Піде до парку,
А я лиш на вулицю –
Зразу і сварка:
– Ти сам не виходь,
Бо наїде машина!
А що я, не бачу?
Хіба я дитина?
Мені вже чотири,
Два тижні на п'ятий, –
Чого ж я не можу,
Як тато, гуляти?
А мама сміється:
– Не буду сваритись.
Внеси нам з криниці
Водички напитись.
– Хіба я дістану
Руками до зрубу?
– Тоді поклади
Це поліно у грубу.
– Та я те поліно
Й підняти не можу.
– Тоді ти полагодь
В саду огорожу.
– Там високо дуже
Прикріплена лата.
– Отож, мій малий,
Не рівняйся до тата.

***

Тато, Олекса Кобець

Добре, в кого тато є,
дужий, працьовитий:
і поради він дає,
як то у світі жити,
і за руку проведе
там, де слизько йдеться:
з ним дитина не впаде
і не спотикнеться.
Він працює цілий день,
а з роботи прийде, –
наче сонце золоте,
в хаті сонце зійде:
втіха-радість настає,
гріє всіх, голубить...
Добре, в кого тато є –
той, що діток любить!
А без тата – що робить?
Суму повна хата...
Боже, Боже! Заступи
всім сиріткам тата!

***

Мій тато, Сергій Гордієнко

Як з усього світу татків
Всіх докупи позбирати,
А тоді мене спитати:
– Котрий найдорожчий тато?
– Мій, – скажу я без запинки,

І то буде правда чиста,
Як з дитячої сльозинки
Крапелиночка іскриста.
Ви своїх татів хваліте,
Величайте, – я не дбаю –
Та за всі скарби на світі
Я свого не проміняю.

***

Вірш про тата, Тетяна Корольова

Все на світі вміє тато:
І шпаківню змайструвати,
Вміє довгий цвях забити,
Може борщ смачний зварити,
Вміє рибу він ловити,
Мамі дарувати квіти.
Смажить шашлики у лісі
Та казки читать Марисі,
Запускати в небо зміїв...
Все на світі татко вміє!
От якби ж ще для сестрички
Він навчивсь плести косички!..

***

Татко і матуся, Леся Вознюк

А у мого татка широченні плечі:
зручно тут сидіти, видно вдаль малечі.
Дужі та міцнющі татко руки має.
Він мене високо вгору підкидає.
А в матусі ручки лагідні й тепленькі,
пригортають ніжно до свого серденька.
Усмішка ласкава, очі волошкові,
сповнені терпіння, доброти, любові.
Як візьму за руки татка і матусю,
то нічого в світі з ними не боюся.

***

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Тато і мама, Надія Красоткіна

Два слова чарі́вних – лиш мама і тато,
А скільки любові у них і тепла!
Вони для дітей означають багато,
Щоб щастя іскрилось і радість цвіла.
Бо тато і мама – це рідні нам люди,
Рідніших у цілому світі нема.
З батьками дитина захищена буде,
І душу дітей не остудить зима.
Два слова крилатих – і серце радіє!
Й летить наче пташка в ясне майбуття.
Вони нам дали і натхнення, й надію,
Й найбільше у світі – це наше життя!

***

А батьківська хата на любов багата, Надія Красоткіна

А батьківська хата на любов багата
І було в ній стільки щастя і тепла,
В ній звучала пісня радісна й крилата,
І жила там казка, ласка там була...
Мудрий усміх тата, світла пісня мами,
І гостинність щира, ніжність, доброта.
А на свято пахло в хаті пирогами,
І жила там завжди істина проста.
Розлетілись діти, спорожніла хата,
Та лишилась в серці та любов свята,
На яку хатина в нас була багата,
На добро і щирість в будні і в свята.
Хоч нема вже мами, і немає тата,
Залишились в серці їх прості слова,
Те гніздечко рідне, пісня їх крилата
І любов безмежна в серденьку жива.

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