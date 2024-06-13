На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Висловіть свою вдячність та любов з допомогою красивих віршів до Дня батька
-
- 143
День батька у 2024 році українці відзначають 16 червня. З цієї нагоди Радіо МАКСИМУМ в одному матеріалі зібрав красиві дитячі вірші, присвячені татусям!
День батька – особливе свято, коли ми висловлюємо свою любов і вдячність нашим татусям за їхню турботу, підтримку і безмежну любов. Цей день – чудова нагода нагадати нашим татам, наскільки вони важливі для нас і як сильно ми їх цінуємо. Зробити це можна і за допомогою віршів, які ми зібрали в одному матеріалі.
Читайте також: День сім'ї: красиві привітання у прозі та своїми словами
Вірші до Дня батька
Татова любов, Сергій Рачинець
Татова любов – як літній день,
Пахне потом, хлібом, споришами...
Не знайти такої вам ніде, –
Ну – хіба що на долонях мами.
Татова любов – як джерело,
Чиста, світла: п'ю – і не нап'юся.
Ще такої у світі не було, –
Ну, хіба що ув очах матусі.
Татова любов – немов меди,
Солодко від неї, аж не йметься.
Спробуй, ще таку десь віднайди, –
Ну, хіба що в материнськім серці.
Татова любов – мов океан,
Де – ні дна, ні берега земного...
В неї, справді виміру нема,
Бо вона, як в матері, від – Бога.
***
Хто научить?..., Сергій Рачинець
Хто научить жити свято,
Батьківщину берегти?
Ну, звичайно, – любий тато, –
Скаже кожний, я і ти.
Хто мене щодня голубить,
Зігріває, як вогонь?
Ну, звичайно, тато знову, –
З ним не матимеш журби.
Хто навчить любити працю,
Боже славити ім'я,
Зустрічати сонце вранці
Ніжним співом солов'я?
Тато! Тато! Звісно, тато! –
Ляже думка на чоло.
Чи було б сьогодні свято,
Якби тата не було?
***
Диво-татусь, Леся Вознюк
Як весняне сонечко
усміхалась донечка.
В оченятах сяяли
щастя промінці.
Тішилася донечка,
що її долонечка,
крихітна долонечка,
в татовій руці.
Щебетала донечка
про жучка та сонечко.
З татком не боялася
навіть павука.
Бо у світі цілому
малюку несмілому
так спокійно й затишно
в тата на руках.
І радів за донечку
місяць у віконечку,
на краєчок ліжечка
стиха він присів.
Побажав маляточкам –
хлопчикам й дівчаточкам –
мати добрих, лагідних
диво-татусів.
***
Малий, Платон Воронько
О, татові добре –
Замажеться в сажу,
І мама нічого,
Нічого не скаже.
Води підігріє
І кличе: – Вмивайся.
А як я замажусь –
У дім не з'являйся.
Мій тато одягнеться,
Піде до парку,
А я лиш на вулицю –
Зразу і сварка:
– Ти сам не виходь,
Бо наїде машина!
А що я, не бачу?
Хіба я дитина?
Мені вже чотири,
Два тижні на п'ятий, –
Чого ж я не можу,
Як тато, гуляти?
А мама сміється:
– Не буду сваритись.
Внеси нам з криниці
Водички напитись.
– Хіба я дістану
Руками до зрубу?
– Тоді поклади
Це поліно у грубу.
– Та я те поліно
Й підняти не можу.
– Тоді ти полагодь
В саду огорожу.
– Там високо дуже
Прикріплена лата.
– Отож, мій малий,
Не рівняйся до тата.
***
Тато, Олекса Кобець
Добре, в кого тато є,
дужий, працьовитий:
і поради він дає,
як то у світі жити,
і за руку проведе
там, де слизько йдеться:
з ним дитина не впаде
і не спотикнеться.
Він працює цілий день,
а з роботи прийде, –
наче сонце золоте,
в хаті сонце зійде:
втіха-радість настає,
гріє всіх, голубить...
Добре, в кого тато є –
той, що діток любить!
А без тата – що робить?
Суму повна хата...
Боже, Боже! Заступи
всім сиріткам тата!
***
Мій тато, Сергій Гордієнко
Як з усього світу татків
Всіх докупи позбирати,
А тоді мене спитати:
– Котрий найдорожчий тато?
– Мій, – скажу я без запинки,
І то буде правда чиста,
Як з дитячої сльозинки
Крапелиночка іскриста.
Ви своїх татів хваліте,
Величайте, – я не дбаю –
Та за всі скарби на світі
Я свого не проміняю.
***
Вірш про тата, Тетяна Корольова
Все на світі вміє тато:
І шпаківню змайструвати,
Вміє довгий цвях забити,
Може борщ смачний зварити,
Вміє рибу він ловити,
Мамі дарувати квіти.
Смажить шашлики у лісі
Та казки читать Марисі,
Запускати в небо зміїв...
Все на світі татко вміє!
От якби ж ще для сестрички
Він навчивсь плести косички!..
***
Татко і матуся, Леся Вознюк
А у мого татка широченні плечі:
зручно тут сидіти, видно вдаль малечі.
Дужі та міцнющі татко руки має.
Він мене високо вгору підкидає.
А в матусі ручки лагідні й тепленькі,
пригортають ніжно до свого серденька.
Усмішка ласкава, очі волошкові,
сповнені терпіння, доброти, любові.
Як візьму за руки татка і матусю,
то нічого в світі з ними не боюся.
***
Тато і мама, Надія Красоткіна
Два слова чарі́вних – лиш мама і тато,
А скільки любові у них і тепла!
Вони для дітей означають багато,
Щоб щастя іскрилось і радість цвіла.
Бо тато і мама – це рідні нам люди,
Рідніших у цілому світі нема.
З батьками дитина захищена буде,
І душу дітей не остудить зима.
Два слова крилатих – і серце радіє!
Й летить наче пташка в ясне майбуття.
Вони нам дали і натхнення, й надію,
Й найбільше у світі – це наше життя!
***
А батьківська хата на любов багата, Надія Красоткіна
А батьківська хата на любов багата
І було в ній стільки щастя і тепла,
В ній звучала пісня радісна й крилата,
І жила там казка, ласка там була...
Мудрий усміх тата, світла пісня мами,
І гостинність щира, ніжність, доброта.
А на свято пахло в хаті пирогами,
І жила там завжди істина проста.
Розлетілись діти, спорожніла хата,
Та лишилась в серці та любов свята,
На яку хатина в нас була багата,
На добро і щирість в будні і в свята.
Хоч нема вже мами, і немає тата,
Залишились в серці їх прості слова,
Те гніздечко рідне, пісня їх крилата
І любов безмежна в серденьку жива.
Це цікаво: Найкращі привітання з Міжнародним днем друзів 2024: теплі слова та побажання до свята
-
12:16Трейлер документального фільму "Реал" Олега Сенцова виклали у мережу
-
11:13Віктор Ющенко став зіркою тіктоку: кумедне відео завірусилось у мережі
-
10:15Готуємо найпухкіші вареники з полуницею разом з Євгеном Клопотенком
-
09:15Що робити, якщо запізнився на роботу: практичні поради
- 18 червня
-
20:20На аукціоні в Британії продадуть мотиваційні постери часів Другої світової війни
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
19:25Андрій Шевченко емоційно звернувся до ЗСУ та українців перед матчем Румунія-Україна
-
18:30Співачка Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами "Азову"
-
17:25Ловіть рецепт легкого літнього салату від Ектора Хіменеса-Браво
-
16:20"Мені потрібна тиша": захисниця Маріуполя "Пташка" припиняє співпрацю з 59-ою ОМПБр
-
15:15TESLA, FORD, JEEP: найпопулярніші в Україні вживані авто з США
-
14:25Неофіційний гімн України на Євро-2024: YAKTAK представив новий трек "Ми йдемо"
-
13:20Письменник Сергій Жадан присвятив вірш медичному батальйону "Госпітальєри"
-
12:21У Мюнхені перед матчем України на Євро-2024 встановили частину трибуни стадіону з Харкова
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
11:20Голлівудська зірка Вігго Мортенсен відвідав кінофестиваль "Миколайчук OPEN" у Чернівцях
-
10:15Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Театр"
-
09:16Залучають мігрантів: в Україні 74% будівельних компаній відчувають дефіцит кадрів
- 17 червня
-
20:25Нове світосприйняття і підтримка полонених: SAVLEPOV святкує своє 36-річчя
-
19:25В Одесі представили новий український морський дрон Stalker 5.0. вартістю €60 тисяч
-
18:30Артем Пивоваров став продюсером: презентував перший трек з учасниками Голосу країни
-
17:255 правил ефективного навчання в часи ШІ й постійних змін
-
16:25Харківський патрульний отримав звання почесного донора України
-
15:20"Конотопська відьма" на Саміті миру у Швейцарії: актори зіграли фрагменти вистави
-
14:20Реперка Alyona Alyona відсвяткувала 33-річчя на фронті: провела концерт
-
09:15Що робити, якщо запізнився на роботу: практичні поради
- 18 червня
-
18:30Співачка Тіна Кароль пройшла курс військового вишколу з ветеранами "Азову"
-
14:25Неофіційний гімн України на Євро-2024: YAKTAK представив новий трек "Ми йдемо"
-
10:15Загадкова виконавиця Klavdia Petrivna презентувала нову пісню "Театр"
- 17 червня
-
18:30Артем Пивоваров став продюсером: презентував перший трек з учасниками Голосу країни
-
14:20Реперка Alyona Alyona відсвяткувала 33-річчя на фронті: провела концерт
-
10:15Три знаки Зодіаку, яким варто тримати язик за зубами у понеділок
- 16 червня
-
17:19Усього за 23 секунди: Албанія встановила новий рекорд швидкості забитого гола на Євро
-
13:17Як провести День батька: цікаві ідеї для сімейного дозвілля
-
09:15Україна повернула ще 14 дітей з росії та тимчасово окупованих територій
-
07:18Ти – наш супергерой: красиві й оригінальні привітання з Днем батька
- 15 червня
-
17:17Добірка красивих фільмів до Дня батька, які зворушать до глибини душі
-
13:20Обманув систему: фотограф подав реальну фотографію на конкурс для зображень з ШІ
-
09:15"Наші міста борються за свободу" : футболісти збірної України записали звернення про війну
- 14 червня
-
17:25Це в нас від предків: чому всі так люблять пліткувати
-
09:17Хорошого батька замінити таким же неможливо: красиві цитати про татусів
- 13 червня
-
22:13Красиві й оригінальні привітання з Міжнародним днем блогера
-
14:20З фольклорними нотами: Віктор Винник і МЕРІ зняли кліп на пісню "Красиво"
-
10:17Здійснив свою мрію: захисник з Львівщини танцював на великій сцені на протезі
- 12 червня
-
18:17Мадонна підтримала українських дітей, які постраждали від війни: зворушливе відео
-
14:16Три знаки Зодіаку, яким ревнощі здатні затьмарити розум
- 11 червня
-
18:30Допомогла ЗСУ: на концерті Артема Пивоварова українка попрощалася із довгим волоссям
-
14:20Прапор довжиною 207 метрів: у столиці встановили рекорд України
-
10:20МОН змінило умови вступу для бакалаврів, магістрів та аспірантів: що оновилось
- 10 червня
-
18:30Хліб в Україні суттєво подорожчає та змінить смак: у чому причина