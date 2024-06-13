Висловіть свою вдячність та любов з допомогою красивих віршів до Дня батька

День батька у 2024 році українці відзначають 16 червня. З цієї нагоди Радіо МАКСИМУМ в одному матеріалі зібрав красиві дитячі вірші, присвячені татусям!

День батька – особливе свято, коли ми висловлюємо свою любов і вдячність нашим татусям за їхню турботу, підтримку і безмежну любов. Цей день – чудова нагода нагадати нашим татам, наскільки вони важливі для нас і як сильно ми їх цінуємо. Зробити це можна і за допомогою віршів, які ми зібрали в одному матеріалі.

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Вірші до Дня батька

Татова любов, Сергій Рачинець

Татова любов – як літній день,

Пахне потом, хлібом, споришами...

Не знайти такої вам ніде, –

Ну – хіба що на долонях мами.

Татова любов – як джерело,

Чиста, світла: п'ю – і не нап'юся.

Ще такої у світі не було, –

Ну, хіба що ув очах матусі.

Татова любов – немов меди,

Солодко від неї, аж не йметься.

Спробуй, ще таку десь віднайди, –

Ну, хіба що в материнськім серці.

Татова любов – мов океан,

Де – ні дна, ні берега земного...

В неї, справді виміру нема,

Бо вона, як в матері, від – Бога.

***

Хто научить?..., Сергій Рачинець

Хто научить жити свято,

Батьківщину берегти?

Ну, звичайно, – любий тато, –

Скаже кожний, я і ти.

Хто мене щодня голубить,

Зігріває, як вогонь?

Ну, звичайно, тато знову, –

З ним не матимеш журби.

Хто навчить любити працю,

Боже славити ім'я,

Зустрічати сонце вранці

Ніжним співом солов'я?

Тато! Тато! Звісно, тато! –

Ляже думка на чоло.

Чи було б сьогодні свято,

Якби тата не було?

***

Диво-татусь, Леся Вознюк

Як весняне сонечко

усміхалась донечка.

В оченятах сяяли

щастя промінці.

Тішилася донечка,

що її долонечка,

крихітна долонечка,

в татовій руці.

Щебетала донечка

про жучка та сонечко.

З татком не боялася

навіть павука.

Бо у світі цілому

малюку несмілому

так спокійно й затишно

в тата на руках.

І радів за донечку

місяць у віконечку,

на краєчок ліжечка

стиха він присів.

Побажав маляточкам –

хлопчикам й дівчаточкам –

мати добрих, лагідних

диво-татусів.

***

Малий, Платон Воронько

О, татові добре –

Замажеться в сажу,

І мама нічого,

Нічого не скаже.

Води підігріє

І кличе: – Вмивайся.

А як я замажусь –

У дім не з'являйся.

Мій тато одягнеться,

Піде до парку,

А я лиш на вулицю –

Зразу і сварка:

– Ти сам не виходь,

Бо наїде машина!

А що я, не бачу?

Хіба я дитина?

Мені вже чотири,

Два тижні на п'ятий, –

Чого ж я не можу,

Як тато, гуляти?

А мама сміється:

– Не буду сваритись.

Внеси нам з криниці

Водички напитись.

– Хіба я дістану

Руками до зрубу?

– Тоді поклади

Це поліно у грубу.

– Та я те поліно

Й підняти не можу.

– Тоді ти полагодь

В саду огорожу.

– Там високо дуже

Прикріплена лата.

– Отож, мій малий,

Не рівняйся до тата.

***

Тато, Олекса Кобець

Добре, в кого тато є,

дужий, працьовитий:

і поради він дає,

як то у світі жити,

і за руку проведе

там, де слизько йдеться:

з ним дитина не впаде

і не спотикнеться.

Він працює цілий день,

а з роботи прийде, –

наче сонце золоте,

в хаті сонце зійде:

втіха-радість настає,

гріє всіх, голубить...

Добре, в кого тато є –

той, що діток любить!

А без тата – що робить?

Суму повна хата...

Боже, Боже! Заступи

всім сиріткам тата!

***

Мій тато, Сергій Гордієнко

Як з усього світу татків

Всіх докупи позбирати,

А тоді мене спитати:

– Котрий найдорожчий тато?

– Мій, – скажу я без запинки,

І то буде правда чиста,

Як з дитячої сльозинки

Крапелиночка іскриста.

Ви своїх татів хваліте,

Величайте, – я не дбаю –

Та за всі скарби на світі

Я свого не проміняю.

***

Вірш про тата, Тетяна Корольова

Все на світі вміє тато:

І шпаківню змайструвати,

Вміє довгий цвях забити,

Може борщ смачний зварити,

Вміє рибу він ловити,

Мамі дарувати квіти.

Смажить шашлики у лісі

Та казки читать Марисі,

Запускати в небо зміїв...

Все на світі татко вміє!

От якби ж ще для сестрички

Він навчивсь плести косички!..

***

Татко і матуся, Леся Вознюк

А у мого татка широченні плечі:

зручно тут сидіти, видно вдаль малечі.

Дужі та міцнющі татко руки має.

Він мене високо вгору підкидає.

А в матусі ручки лагідні й тепленькі,

пригортають ніжно до свого серденька.

Усмішка ласкава, очі волошкові,

сповнені терпіння, доброти, любові.

Як візьму за руки татка і матусю,

то нічого в світі з ними не боюся.

***

Тато і мама, Надія Красоткіна

Два слова чарі́вних – лиш мама і тато,

А скільки любові у них і тепла!

Вони для дітей означають багато,

Щоб щастя іскрилось і радість цвіла.

Бо тато і мама – це рідні нам люди,

Рідніших у цілому світі нема.

З батьками дитина захищена буде,

І душу дітей не остудить зима.

Два слова крилатих – і серце радіє!

Й летить наче пташка в ясне майбуття.

Вони нам дали і натхнення, й надію,

Й найбільше у світі – це наше життя!

***

А батьківська хата на любов багата, Надія Красоткіна

А батьківська хата на любов багата

І було в ній стільки щастя і тепла,

В ній звучала пісня радісна й крилата,

І жила там казка, ласка там була...

Мудрий усміх тата, світла пісня мами,

І гостинність щира, ніжність, доброта.

А на свято пахло в хаті пирогами,

І жила там завжди істина проста.

Розлетілись діти, спорожніла хата,

Та лишилась в серці та любов свята,

На яку хатина в нас була багата,

На добро і щирість в будні і в свята.

Хоч нема вже мами, і немає тата,

Залишились в серці їх прості слова,

Те гніздечко рідне, пісня їх крилата

І любов безмежна в серденьку жива.

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