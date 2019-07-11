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Після цього легкого питання ваше життя зміниться
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Експерт з саморозвитку Гері Джон Бішоп розповів, яке одне запитання допомагає зрушити життя з мертвої точки. Все значно простіше, аніж здається.
Автор книги "Unfu*k yourself. Переймайся менше, живи більше" та експерт з саморозвитку Гері Джон Бішоп доволі популярний своїми мотиваційними книжками. До його слів дослухаються чимало людей у всьому світі, а все тому, що вони настільки прості і зрозумілі, що важко посперечатись.
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Також Гері знає секрет руху вперед, який полягає у звичайному запитанні, яке потрібно собі поставити. Багатьох людей лякає те, як швидко йде час, а успіх все не приходить, адже страшно почати рухатись.
Щоб нарешті припинити прокрастинувати та зійти з мертвої точки, достатньо спитати в себе всього одну річ: "Чи я готовий (а)?". Може йтися про заняття спортом, ремонт, вивчення чогось, кидання курити та будь-що.
Ваша продуктивність та рішучість залежить саме від готовності. Чимало людей називають це лінню, але насправді вони просто не готові до того життя, про яке мріють.
Неважливо, чи на шляху буде щось масштабне чи ціль не така значна, але ваша готовність допоможе подолати цю дорогу, розв'язувати всі проблеми та рухатись вперед. Саме фраза: "Я готовий (а)", додає вам сил і наснаги для втілення мрій.
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