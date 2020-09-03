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Пишнотіла співачка Lizzo знялася в еротичній фотосесії

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Lizzo - фото 1
Lizzo / instagram

Популярна американська реперка Lizzo вразила мережу відвертою фотосесією. Знімками та відео вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Співачка, чиє справжнє ім'я Мелісса Джефферсон, позувала у неоновій кімнаті лежачи на ліжку. Для пікантної зйомки 32-річна зірка вибрала обтягуючу коротку сукню. При цьому артистка в спокусливих позах працювала на камеру.

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Образ Lizzo доповнила яскравим макіяжем з блакитними тінями і камінням навколо очей. На одному з кадрів зірка крупним планом продемонструвала пишні груди.

Пишнотіла співачка Lizzo знялася в еротичній фотосесії - фото 423367

Пишнотіла співачка Lizzo знялася в еротичній фотосесії - фото 423368

Пишнотіла співачка Lizzo знялася в еротичній фотосесії - фото 423369

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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