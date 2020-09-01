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Джіджі Хадід влаштувала чуттєву вагітну фотосесію

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Джіджі Хадід - фото 1
Джіджі Хадід / gettyimages

25-річна американська модель Джіджі Хадід, яка чекає первістка від співака і колишнього учасника групи One Direction Зейна Маліка, показала нові знімки.

Майбутня мама вирішила почати ділитися вагітними фото в кінці третього триместру. На сторінці в Instagram Джіджі опублікувала нову серію кадрів і відео зі зйомки, яка проходила ще в липні. На фото вона позувала в напівпрозорому вбранні і короткому топі, які продемонстрували її вже не маленький живіт.

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Як припускає преса, Джіджі стане мамою у вересні. За зізнанням моделі, фотографуватися під час вагітності виявилося дуже втомлюючим: вона була знесилена ніж будь-коли раніше. У підписі до цих фотографій зірка зазначила, що знімки були зроблені під час 33-го тижня вагітності.

Гортайте галереї:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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