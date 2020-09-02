Наймолодша мільярдерка світу перевтілилась у сексуальну морячку

Популярна модель і наймолодша багатійка світу Кайлі Дженнер знову опинилась у центрі уваги мережі. А все через пікантний образ!

23-річна зірка реліті-шоу, модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер встигає не лише займатись величезною кількістю проєктів, а й вести профіль в соцмережі Instagram. Там за дівчиною стежать понад 193 мільйони користувачів, і це не дивно, адже вона майже щодня ділиться свіжими кадрами зі свого життя.

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Нещодавно дівчина вирішила трохи розбавити свої звичайні та світські образи чимось несподіваним, тому на новому фото Кайлі з'явилась у вбранні морячки з ефектним декольте. Саме такий стиль прикрасив літню лінійку косметики моделі. За лічені години допис зібрав майже 7 мільйонів лайків та тисячі коментарів з компліментами.

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