Зваблива Хайді Клум похизувалася стрункими ніжками на пікантному фото

Модель Хайді Клум у свої 46 років виглядає дуже молодо, і наряди вибирає з відвертими деталями. На світські заходи зірка любить одягти речі, які максимально підкреслюють її струнку фігуру. Особливо обожнює Хайді робити акцент на грудях і своїх струнких ніжках.

На свіжому спокусливому фото Хайді Клум приміряла яскраво-рожевий светр з бахромою і вирізами з боків, що відкривають стегна, а також доповнила образ чорними ботфортами на шпильках.

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Цікаво, що спідницю красуня одягати не стала, а завдяки ракурсу здається, що вона і зовсім без спідньої білизни. Це зробило її вигляд максимально "гарячим". Хайді позує на стільці в оточенні майстрів – стиліста по зачісках та візажиста, які створюють їй образ, і посміхається, дивлячись в камеру. Але найбільше увагу привертає не макіяж з темними тінями на повіках і не художньо розпатлане волосся, а її "безкінечні" ноги.

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