Белла Хадід знялася топлес: гаряче фото

Американська супермодель Белла Хадід сфотографувалася топлес. Пікантний знімок дівчина, яка визнана найкрасивішою у світі, виклала в сторіс на своїй сторінці в Instagram.

Гаряча 23-річна модель палестинського походження Белла Хадід порадувала шанувальників новим спокусливим кадром. Так, на новому фото красуня позує перед великим дзеркалом. На зірці немає бюстгальтера, оголені груди вона прикрила рукою. Белла стоїть в розстебнутих синіх джинсах прямого крою.

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