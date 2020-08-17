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Спокуслива оголена модель прийняла ванну з молоком: пікантне фото (18+)

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Вінні Харлоу - фото 1
Вінні Харлоу / instagram

Популярна супермодель з вітиліго Вінні Харлоу знялася топлес у ванні. Відвертим кадром красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Так, на свіжому сміливому знімку Вінні Харлоу постала повністю оголеною, а груди дівчина прикриває руками. При цьому, модель занурена у ванну з молоком і медом, про що вона написала в коментарі до посту.

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На шкірі Харлоу видно краплі молока, а також пелюстки троянд. Супермодель запитала підписників, чи знають вони, яка королева купалася у молоці і меді.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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