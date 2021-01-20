Пишногруда Демі Роуз знялася у крихітному на яхті: гарячі фото

Відома модель Демі Роуз продовжує подорожувати і після спекотної Африки вирушила на Середземноморське узбережжя Іспанії. Звідти і радує шанувальників пікантними фото.

Британська модель Демі Роуз регулярно ділиться відвертими фото в Instagram, де на неї підписані понад 15,7 мільйона осіб. І після недавньої поїздки до Танзанії дівчина відпочиває зараз на Ібіці.

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Напередодні вона вирушила на яхті до мальовничого острова Ес-Верда і продемонструвала пишні форми в крихітному персиковому бікіні, який ледь прикриває інтимні місця красуні.

"Острівне життя", – підписала публікацію 25-річна брюнетка.

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