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Пишногруда Демі Роуз знялася топлес у ванні (18+)

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Пишногруда Демі Роуз знялася топлес у ванні (18+) - фото 1

Відома британська модель Демі Роуз знялася топлес у ванні з квітами. Пікантні знімки красуня показала на своїй сторінці в Instagram.

На кадрах оголена британська Кардашян Демі Роуз по пояс занурена в воду, на поверхні якої щільним шаром плавають квіти. Голі груди модель прикрила руками.

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Роуз позує з мокрим прибраним за спину волоссям. На одному з фото модель поклала кілька пелюсток троянд на мокре тіло.

Пишногруда Демі Роуз знялася топлес у ванні (18+) - фото 347014

Пишногруда Демі Роуз знялася топлес у ванні (18+) - фото 347015

Пишногруда Демі Роуз знялася топлес у ванні (18+) - фото 347016

Пишногруда Демі Роуз знялася топлес у ванні (18+) - фото 347017

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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