Популярна фітоняшка показала свої реальні форми (відео)

Відома блогерка та фітоняшка Теммі Хемброу похизувалась своєю звабливою фігурою перед камерами. Ця білявка точно не зловживає фотошопом.

25-річна австралійська фітнес-блогерка Теммі Хемброу активно користується соцмережею Instagram, де за нею стежать більш як 9 мільйонів користувачів. І це не дивно, адже дівчина постійно працює над власним тілом, а також не соромиться показувати себе з різних ракурсів і з мінімальною кількістю одягу.

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Нещодавно Теммі вирішила водночас відповісти всім хейтерам, які звинувачують її у фотошопі, а також показати новий тренд на собі. Для цього красуня обрала обтискаючий комбінезон без лямок у стилі тай-дай. Важко не помітити ефектних форм зірки мережі, які вже встигли оцінити понад 2 млн осіб.

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