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Пишногруда Демі Роуз знялася на яхті у мереживному купальнику: пікантні фото

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Демі Роуз - фото 1
Демі Роуз / instagram

Відома британська модель Демі Роуз в черговий раз порадувала і зачарувала своїх підписників в Instagram відвертими знімками. Красуня приміряла незвичний купальник, який підкреслив її апетитні форми.

Так, 25-річна Демі Роуз позує у чорному пляжному вбранні з мереживними вставками, які ледь стримують її пишні груди. Модель сидить на яхті, притримуючи довге розпущене волосся.

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А трохи пізніше зірка показала шанувальникам ще кілька розкішних кадрів. На одному з них модель стоїть одягнена у крихітне бікіні, а на інших знімках зірка постала у коротенькому халаті з кольоровим принтом, демонструючи глибоке декольте.

Пишногруда Демі Роуз знялася на яхті у мереживному купальнику: пікантні фото - фото 432128

Пишногруда Демі Роуз знялася на яхті у мереживному купальнику: пікантні фото - фото 432129

Пишногруда Демі Роуз знялася на яхті у мереживному купальнику: пікантні фото - фото 432130

Пишногруда Демі Роуз знялася на яхті у мереживному купальнику: пікантні фото - фото 432131

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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