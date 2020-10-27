Пишногруда Демі Роуз знялася на яхті у мереживному купальнику: пікантні фото

Відома британська модель Демі Роуз в черговий раз порадувала і зачарувала своїх підписників в Instagram відвертими знімками. Красуня приміряла незвичний купальник, який підкреслив її апетитні форми.

Так, 25-річна Демі Роуз позує у чорному пляжному вбранні з мереживними вставками, які ледь стримують її пишні груди. Модель сидить на яхті, притримуючи довге розпущене волосся.

І ще: Емілі Ратажковскі збентежила мережу сміливим інтимним ракурсом

А трохи пізніше зірка показала шанувальникам ще кілька розкішних кадрів. На одному з них модель стоїть одягнена у крихітне бікіні, а на інших знімках зірка постала у коротенькому халаті з кольоровим принтом, демонструючи глибоке декольте.

Читайте також: Зухвала модель знялася у повністю прозорій білизні: відверті кадри (18+)