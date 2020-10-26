Емілі Ратажковскі збентежила мережу сміливим інтимним ракурсом

Спокуслива американська модель і актриса Емілі Ратажковскі приголомшила своїх шанувальників новими фото. Зірка розбурхала мережу не лише відвертим бікіні власного бренду, а й пікантним ракурсом.

29-річна Емілі Ратажковскі на свіжих сексуальних позує на пляжі. Манекенниця одягнена у дуже сміливий бірюзовий купальник свого бренду Inamorata Woman, яке ледь стримує її пишні груди. Але крім цього, красуня сфотографувала зону бікіні крупним планом, чим збентежила фанатів.

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