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Емілі Ратажковскі збентежила мережу сміливим інтимним ракурсом

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Емілі Ратажковскі - фото 1
Емілі Ратажковскі / instagram

Спокуслива американська модель і актриса Емілі Ратажковскі приголомшила своїх шанувальників новими фото. Зірка розбурхала мережу не лише відвертим бікіні власного бренду, а й пікантним ракурсом.

29-річна Емілі Ратажковскі на свіжих сексуальних позує на пляжі. Манекенниця одягнена у дуже сміливий бірюзовий купальник свого бренду Inamorata Woman, яке ледь стримує її пишні груди. Але крім цього, красуня сфотографувала зону бікіні крупним планом, чим збентежила фанатів.

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Емілі Ратажковскі збентежила мережу сміливим інтимним ракурсом - фото 432017

Емілі Ратажковскі збентежила мережу сміливим інтимним ракурсом - фото 432018

Емілі Ратажковскі збентежила мережу сміливим інтимним ракурсом - фото 432016

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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