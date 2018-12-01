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Morgan побудує спорткар на базі Aston Martin

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Триколісний Morgan EV3 - фото 1
Триколісний Morgan EV3 / Motoring Research

Журналісти визначили таємничого покупця ліцензії на конструкцію спорткара Aston Martin Vanquish. Ймовірно, ним виявилася невелика британська компанія Morgan.

Видання Automotive News передбачає, що ліцензію в Aston Martin викупила фірма Morgan – найстаріший діючий автовиробник Великобританії. Сума угоди склала 20 мільйонів фунтів стерлінгів і включила 18 місяців безкоштовної підтримки від консультаційного підрозділу Aston Martin Consulting.

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У Aston Martin не підтвердили ці висновки, а в компанії Morgan заперечують факт укладання угоди. Але журналісти порівняли факти: після операції в Morgan повідомили, що працюють над новим задньопривідним купе, характеристики якого виявилися максимально близькими до "астонівських". Наприклад, вже відомо, що шасі нового Morgan буде виконано з алюмінію за допомогою клепки та клею. Тим часом, більшість Morgan зроблені за технологією 50-х років – зі сталевою лонжеронною рамою та каркасом кузова з ясеня.

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Aston Martin Vanquish

Керівник Aston Martin Енді Палмер повідомив журналістам Automotive News, що він погодився продати права на конструкцію Vanquish разом з оснащенням для його виготовлення лише після того, як його познайомили з тим, яку машину збираються будувати на цій основі. Топ-менеджер додав, що покупець не захотів, щоб зв'язок з моделлю Vanquish афішувався.

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Класичні автомобілі Morgan

Гранд-турер Aston Martin Vanquish другого покоління випускався у період з 2012 по 2018 рік. Як майже всі моделі Aston Martin після DB7, він був базується на алюмінієвій платформі VH – а якщо точніше, на її четвертій версії з розширеним застосуванням вуглепластику. Нові моделі побудовані на абсолютно новій технічній базі – це великі спорткари DB11 і DBS Superleggera з оригінальним турбомотором V12 5.2 і більш доступне купе Vantage з чотирилітровим турбомотором Mercedes-AMG V8.

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Класичні автомобілі Morgan

Компанія Morgan веде свою історію з 1910 року і відрізняється надзвичайним консерватизмом. Зараз вона випускає дві основні лінійки моделей – триколесні 3-Wheeler конструкції тридцятих років (у бензиновій й електричній версії) і чотириколісні родстери (4/4, Plus 4 і Roadster). Останні мало змінилися з п'ятдесятих років: їх металеві кузови досі збирають на каркасі з ясеня, а з роками змінюються лише мотори – зараз це чотири- і шестициліндрові двигуни Ford.

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Класичні автомобілі Morgan

В історії компанії Morgan є і більш сучасні машини: наприклад, ретрофутуристична модель Aero 8 2001 року із повністю алюмінієвим шасі і моторами BMW V8, але зараз виробництво машин цього сімейства припинено.

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Джерело: autonews
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