Morgan побудує спорткар на базі Aston Martin

Журналісти визначили таємничого покупця ліцензії на конструкцію спорткара Aston Martin Vanquish. Ймовірно, ним виявилася невелика британська компанія Morgan.

Видання Automotive News передбачає, що ліцензію в Aston Martin викупила фірма Morgan – найстаріший діючий автовиробник Великобританії. Сума угоди склала 20 мільйонів фунтів стерлінгів і включила 18 місяців безкоштовної підтримки від консультаційного підрозділу Aston Martin Consulting.

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У Aston Martin не підтвердили ці висновки, а в компанії Morgan заперечують факт укладання угоди. Але журналісти порівняли факти: після операції в Morgan повідомили, що працюють над новим задньопривідним купе, характеристики якого виявилися максимально близькими до "астонівських". Наприклад, вже відомо, що шасі нового Morgan буде виконано з алюмінію за допомогою клепки та клею. Тим часом, більшість Morgan зроблені за технологією 50-х років – зі сталевою лонжеронною рамою та каркасом кузова з ясеня.

Aston Martin Vanquish

Керівник Aston Martin Енді Палмер повідомив журналістам Automotive News, що він погодився продати права на конструкцію Vanquish разом з оснащенням для його виготовлення лише після того, як його познайомили з тим, яку машину збираються будувати на цій основі. Топ-менеджер додав, що покупець не захотів, щоб зв'язок з моделлю Vanquish афішувався.

Класичні автомобілі Morgan

Гранд-турер Aston Martin Vanquish другого покоління випускався у період з 2012 по 2018 рік. Як майже всі моделі Aston Martin після DB7, він був базується на алюмінієвій платформі VH – а якщо точніше, на її четвертій версії з розширеним застосуванням вуглепластику. Нові моделі побудовані на абсолютно новій технічній базі – це великі спорткари DB11 і DBS Superleggera з оригінальним турбомотором V12 5.2 і більш доступне купе Vantage з чотирилітровим турбомотором Mercedes-AMG V8.

Класичні автомобілі Morgan

Компанія Morgan веде свою історію з 1910 року і відрізняється надзвичайним консерватизмом. Зараз вона випускає дві основні лінійки моделей – триколесні 3-Wheeler конструкції тридцятих років (у бензиновій й електричній версії) і чотириколісні родстери (4/4, Plus 4 і Roadster). Останні мало змінилися з п'ятдесятих років: їх металеві кузови досі збирають на каркасі з ясеня, а з роками змінюються лише мотори – зараз це чотири- і шестициліндрові двигуни Ford.

Класичні автомобілі Morgan

В історії компанії Morgan є і більш сучасні машини: наприклад, ретрофутуристична модель Aero 8 2001 року із повністю алюмінієвим шасі і моторами BMW V8, але зараз виробництво машин цього сімейства припинено.

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